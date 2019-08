Recordbreker van meer dan 12,5 miljoen. Club-target Victor Wanyama kan de duurste transfer ooit worden in België Kristof Terreur / Niels Poissonnier

22 augustus 2019

09u15

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Belgisch Voetbal Een van de beste brekers in de Premier League in 2016-17, straks mogelijk recordbreker. Club Brugge zet hoog in. Victor Wanyama (28) van Tottenham kan zijn duurste aanwinst ooit worden. Een hereniging met mentor Philippe Clement staat hem aan. Onderhandelingen op clubniveau lopen.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert weten waaraan ze begonnen zijn. Spurs-voorzitter Daniel Levy draagt een stevige reputatie mee. Verlegen, gevoelig en grappig als er niet over centen moet worden gesproken, maar aan een onderhandelingstafel een bikkelhard mannetje. Een niet nader genoemde voorzitter van een Premier Leagueclub raadt aan een figuurlijke kruisbeschermer te dragen: “Levy knijpt je zo hard in de ballen dat de tranen je in de ogen springen.” Sir Alex Ferguson omschreef het minder plastisch: “Onderhandelen met Levy was pijnlijker dan mijn heupoperatie. Je verlaat de tafel duizelig.”

Menselijke muur

Bij Club Brugge wagen ze het er niettemin op. De gesprekken met Spurs over Victor Wanyama lopen. De speler mag Tottenham verlaten wegens voldoende andere opties voor de club en te weinig bedrijfszekerheid voor de speler de voorbije twee seizoenen - 2.200 speelminuten en drie knieblessures. In Noord-Londen valt te horen dat ze stiekem op minstens 11,5 miljoen pond hopen, de prijs die ze in 2016 aan Southampton betaalden. Omgerekend aan de huidige wisselkoers zo’n 12,6 miljoen. Een prijs die in de buurt komt van de 1,6 miljoen euro die Standard deze zomer aan Inter betaalde voor Zinho Vanheusden.

Club wil zoveel niet besteden, maar alles wijst erop dat Wanyama zijn duurste inkomende transfer ooit kan worden. 8 miljoen euro betaald voor David Okereke zonder bonussen, zo’n 7 miljoen voor Simon Mignolet, een nieuw lucratief contract voor Hans Vanaken. Club incasseerde deze zomer meer dan 60 miljoen, maar breekt ook records. Verhaeghe en Mannaert - ‘Our Vince is the real king’, zoals de Bruggefans tegen STVV op een spandoek toonden - laten de spierballen rollen. Ook het salaris van Wanyama, meer dan 3 miljoen euro bruto per jaar, schrikt blauw-zwart niet af. Met of zonder Champions Leaguevoetbal straks.

Dat Club ver wil gaan voor Wanyama, heeft zo zijn redenen. Hij beantwoordt helemaal aan het profiel dat Philippe Clement voor ogen heeft als nummer zes. Zijn menselijke muur voor de defensie. Drie jaar geleden, voor het kraakbeen in zijn knie begon op te spelen, hoorde de Keniaan bij de beste brekers in de Premier League. Stevig, agressief, onvermoeibaar, uitstekende trap. Een monsterpaar met Moussa Dembélé, vooral op White Hart Lane. “Het ideale puzzelstukje”, aldus coach Mauricio Pochettino, tot vorig jaar een onvoorwaardelijke fan van zijn ‘king’.

“Hij is top tien in de Premier League wat betreft balrecuperaties, passes en tackles. Hij vergemakkelijkt het leven van mijn aanvallende middenvelder: hij vult alle gaten op, speelt de bal af zonder zaken te compliceren en hij is ongenadig in de pressing.” Voor zijn topseizoen riep Pochettino hem bij zich. Wanyama: “De trainer vroeg me: ‘Heb jij je kleine broer al gezien?’ En ik antwoordde: ‘Ik heb helemaal geen jongere broer.’ En dan toonde hij mij een video met beelden van toen ik in 2013 bij Southampton arriveerde.”

Clement zal straks evenmin de voetballer herkennen die hij tien jaar geleden als uitbollende speler bij Germinal Beerschot bij het handje nam. Mats Rits, toen nog een tiener, evenmin. Wanyama, zo valt te horen in Londen, is zijn ex-ploeggenoot niet vergeten. Erkentelijk voor de raad en lessen die Clement hem destijds gaf. Een vaderfiguur zoals Pochettino dat voor hem was, eerst bij Southampton, daarna bij Spurs.

Het is een troef in de onderhandelingen. Ook bij Tottenham staat Wanyama gekend als een dankbare jongen. Eén die niet vergeet wat anderen voor hem hebben gedaan. Hij staat open voor Club, heeft een band met België omdat hij zijn loopbaan hier destijds als zeventienjarige startte, en het Champions Leaguevoetbal spreekt hem aan.

Maar eerst moet Club Levy overtuigd krijgen. De grootste uitdaging van allemaal.