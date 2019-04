Record: 48,6 miljoen voor makelaars, Bayat ondanks ‘Propere Handen’ één van de transferkoningen VDVJ

02 april 2019

Gouden tijden voor makelaars in het Belgische voetbal. Uit een rapport van de KBVB blijkt dat tussenpersonen in ons profvoetbal het voorbije jaar een recordsom van 48,6 miljoen verdienden. Dat is ­alweer meer dan de 41,9 miljoen van een jaar daarvoor en ruim het dubbele van nog een jaar eerder (23,5 miljoen). 44,3 miljoen van het totaal kwam uit eerste klasse, 4,3 miljoen uit de Proximus League.

De stijging is slecht nieuws voor de financiële ­gezondheid van ons voetbal, want dat geld kunnen clubs niet opnieuw investeren in transfers, infrastructuur of eigen jeugd. In vergelijking met andere landen ligt het bedrag ook hoog. Zo betaalden clubs uit de ­Nederlandse Eredivisie in 2016-2017 amper 18 miljoen aan commissies.

Opvallend: transferkoningen met 28 transacties tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 zijn Evert Maeschalck en... Mogi Bayat, ondanks zijn lagere ­activiteit door ‘Operatie Propere Handen’. Het document leert dat hij deze winter wel betrokken was bij de overgang van Nicolas Raskin naar Standard. ­Dejan Veljkovic zat de voorbije twaalf maanden tussen zes transacties via drie vennootschappen. Nog dit: niet alle winterdeals zitten al in de totaalsom, ­omdat sommige commissies pas ­later betaald worden.