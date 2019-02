Rechter bevestigt gokboete Deschacht: "Zijn broer kan het niet geweest zijn, die stond op het veld" Ken Standaert

15 februari 2019

05u00 3 Belgisch Voetbal Olivier Deschacht (37) moet definitief 24.000 euro ophoesten voor het gokken op voetbalwedstrijden van zijn eigen ploeg, destijds als speler van RSC Anderlecht. Volgens de Gentse rechtbank loog Deschacht toen hij verklaarde dat zijn broer Xavier alle weddenschappen deed. "Onmogelijk, want tijdens het afsluiten van sommige weddenschappen stond Xavier op een voetbalveld", zegt de rechter.

Voormalig Anderlechtspeler Olivier Deschacht - die morgen 38 wordt - kreeg in juni 2017 een administratieve boete van 24.000 euro van de Kansspelcommissie omdat hij online 67 weddenschappen op 40 wedstrijden van zijn toenmalige club afgesloten had. Profvoetballers mogen niet gokken op wedstrijden van hun eigen club. Het grootste struikelblok voor de Kansspelcommissie bleek het inzetten op het verlies van Anderlecht tegen Benfica, een Champions Leaguewedstrijd waarin Deschacht zelf meespeelde en die verloren werd. Deschacht streek met dat gokje 757 euro op, maar de profvoetballer wees tijdens zijn verdediging telkens naar zijn jongere broer Xavier (33). Die was volgens Olviier Deschacht zíjn gokaccount blijven gebruiken nadat de Anderlechtspeler het ouderlijke huis verliet in 2009. Zo voerden Olivier Deschacht en zijn advocaat Luc Deleu onder meer aan dat Xavier de winsten van de gokaccount op zijn rekening liet storten en dat Deschacht nooit opzettelijk een Champions Leaguematch zou verliezen. "Bij een gelijkspel kreeg hij 20.000 euro, bij winst 40.000 euro", klonk het. "Waarom zou hij dat op voorhand vergooien voor zo'n peulschil?"

Redelijke sanctie

Diezelfde verdediging brachten Deleu en Deschacht tijdens het beroepsproces voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg, die toeliet om het nevendossier van Xavier Deschacht toe te voegen tijdens het proces. De jongste Deschacht gaf opnieuw aan dat hij de weddenschappen afsloot, maar in het vonnis doorprikte rechter Frederiek Van Compernolle de gezamenlijke leugen van de Deschacht-broers. "Op het ogenblik dat Xavier stond te voetballen met zijn ploeg Sint-Niklaas werden er ook weddenschappen afgesloten met de account die op naam staat van Olivier Deschacht", klinkt het. "De ontkenning van Olivier Deschacht en het doorschuiven van de verantwoordelijkheid zijn niet gepast. De sanctie van 24.000 euro is gezien zijn voorbeeldfunctie niet onevenredig hoog en blijft dus behouden. Het kan niet dat een voetballer met een bloeiende carrière zo'n eenvoudig gokverbod niet naleeft."

Mogelijk cassatie

Het kamp Deschacht overweegt een cassatieberoep, waarbij niet meer over de inhoud van het dossier gepleit mag worden maar enkel over de gevolgde procedures.