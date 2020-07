Rechtbank verwijt KBVB en Pro League "laakbaar gebrek aan respect voor rechtstaat" Redactie

30 juli 2020

15u28

Bron: Belga 13 Belgisch voetbal De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League een dwangsom van 2,5 miljoen euro per match opgelegd, omdat ze eerder een dwangsom van een half miljoen "eenvoudigweg" betaalden om een dwangmaatregel van een kortgedingrechter te negeren, wat "getuigt van een laakbaar gebrek aan respect voor de rechtstaat". Dat blijkt uit de beschikking van de ondernemingsrechtbank.

In 2011 stortte de Voetbalbond een dwangsom van een half miljoen euro na een vonnis in kort geding, waarbij beslist werd dat de play-offwedstrijden van Lierse en Eupen uitgesteld moesten worden. De ondernemingsrechtbank in Dendermonde tilt zwaar aan die werkwijze.

"Waasland-Beveren verwijst terecht naar de eerdere - bij besluiten overigens door Pro League en KBVB erkende beslissing van Pro League en/of KBVB om een door een kortgedingrechter bevolen dwangmaatregel te negeren door eenvoudigweg de opgelegde dwangsom ten belope van 500.000 EUR te betalen", stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

"Een herhaling van deze toch wel cynische situatie, die zonder meer getuigt van een laakbaar gebrek aan respect voor de rechtstaat, kan terzake enkel nuttig vermeden worden door het opleggen van een dit maal substantieel geachte dwangsom ten belope van 2.500.000 EUR", aldus de ondernemingsrechtbank.

De dwangsom geldt "per wedstrijd die vanaf het ogenblik van de betekening van deze beschikking zal worden gespeeld in de afdelingen 1A en 1B van de competitie van 2020-2021 in uitvoering van/conform de door de hoger bevolen verbodsmaatregel aangetaste, sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender voor de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021, dan wel zonder voorafgaandelijke voorlegging en publicatie van een wedstrijdkalender 2020-2021 voor de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021 welke conform zal zijn aan: hetzij de beslissing van het BAS dd. 8.7.2020 ter nietigverklaring van de degradatiebeslissing van de algemene vergadering van Pro League dd. 15.5.2020, dan wel aan een beslissing van de algemene vergadering van Pro League daterend van ten vroegste 31.7.2020.” De Algemene Vergadering van de Pro League bekijkt vrijdag opnieuw de start van de competitie, die gepland stond op 8 augustus.

“Opschorting competitie zolang W.-Beveren niet in 1A wordt opgenomen”

De beslissing betekent ook dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League de uitspraak niet kunnen negeren, zoals ze deden met de beslissing van het BAS. “De hoger bevolen verbodsmaatregel betreffende de uitvoering van de sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender voor de afdeling 1A en 1B van de competitie 2020-2021 impliceert derhalve de facto een opschorting van de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021, m.n. zolang er geen wedstrijdkalender 2020-2021 voor de competitie van de afdelingen 1A en 1B zal voorliggen welke conform zal zijn aan, hetzij de beslissing van het BAS dd. 8.7.2020 ter nietigverklaring van de degradatiebeslissing van de algemene vergadering van Pro League dd. 15.5.2020, dan wel aan een beslissing van de algemene vergadering van Pro League daterend van ten vroegste 31.7.2020", stelt de ondernemingsrechtbank.

De Algemene Vergadering van de Pro League bekijkt vrijdag opnieuw het voorstel met een competitie zonder Waasland-Beveren en met OHL of Beerschot. Als die vasthoudt aan een formule met zestien ploegen zonder Waasland-Beveren, zal de club opnieuw naar het BAS stappen.

Het integrale besluit van de ondernemingsrechtbank:

Rechtdoende op tegenspraak:

Verklaart de vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.

Legt aan Pro League en KBVB het verbod op om op welke manier dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoering te geven en/of te laten geven aan de sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender 2020-2021 voor de afdelingen 1A en 1B van de competitie.

Dit verbod geldt vanaf het ogenblik van de betekening van de huidige beschikking.

Verstaat dat de opgelegde verbodsmaatregel betreffende de uitvoering van de sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender voor de afdeling 1A en 1B van de competitie 2020-2021 de opschorting impliceert van de competitie 2020-2021 in de afdelingen 1A en 1B zolang er geen wedstrijdkalender 2020-2021 voor de competitie van de afdelingen 1A en 1B zal voorliggen welke conform zal zijn aan : - hetzij de beslissing van het BAS dd. 8.7.2020 ter nietigverklaring van de degradatiebeslissing van de algemene vergadering van Pro League dd. 15.5.2020 dan wel aan een beslissing van de algemene vergadering van Pro League daterend van ten vroegste 31.7.2020

Veroordeelt Pro League en KBVB solidair tot betaling van een dwangsom ten belope van 2.500.000 EUR per wedstrijd die vanaf het ogenblik van de betekening van deze beschikking zal worden gespeeld in de afdelingen 1A en 1B van de competitie van 2020-2020 (sic): - hetzij in uitvoering van/conform de door de hoger bevolen verbodsmaatregel aangetaste, sinds 8.7.2020 geldende en gepubliceerde wedstrijdkalender voor de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021 - dan wel zonder voorafgaandelijke voorlegging en publicatie van een wedstrijdkalender 20202021 voor de afdelingen 1A en 1B van de competitie 2020-2021 welke conform zal zijn aan : o hetzij de beslissing van het BAS dd. 8.7.2020 ter nietigverklaring van de degradatiebeslissing van de algemene vergadering van Pro League dd. 15.5.2020, o dan wel aan een beslissing van de algemene vergadering van Pro League daterend van ten vroegste 31.7.2020.

Veroordeelt Pro League en KBVB solidair tot de kosten van het geding.

Begroot de kosten als volgt : - dagvaarding : 551,43 EUR - rechtsplegingsvergoeding : 1.440 EUR

Deze beschikking werd verleend door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 30 juli 2020.