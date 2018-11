Razende Bob Peeters gaat ref net niet te lijf na verlies Westerlo tegen Beerschot-Wilrijk: “Het boeit me niet als ze me schorsen tot het einde van het seizoen” RVD/ODBS

18 november 2018

19u40 7 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft zich dankzij een 1-2-zege in Westerlo naast KV Mechelen en Union gehesen in de strijd om de tweedeperiodetitel in 1B. Bob Peeters was ziedend op ref Vermeiren wegens de penalty die Westerlo tegenkreeg voor de 1-1.

Ik ijver voor een propere sport en wij willen mensen die capabel zijn om te fluiten. Met hem (ref Vermeiren, nvdr) lukt dat keer op keer niet. Op den duur word je daar niet goed van. Bob Peeters

De kansen in de eerste helft waren vooral voor Beerschot-Wilrijk, de betere ploeg, in het Kuipje. Tissoudali, Vanzeir en Van Hyfte konden niet verzilveren of vonden Van Langendonck op hun weg. Na de pauze een beter Westerlo, nog steeds zonder de gekwetste Naessens, en via Stephen Buyl kwam het ook op voorsprong. Lang kon het daar niet van genieten. Vier minuten welgeteld: na een bal tegen de hand van Biset kregen de bezoekers een penalty. Een beslissing die Bob Peeters alles behalve kon begrijpen. “Het is altijd hetzelfde met die ref (Ken Vermeiren, nvdr). We hebben hem al drie keer proberen te wraken. Dit was een aangeschoten bal en dus absoluut geen strafschop. Waar moet Biset met zijn hand heen? En daar heb ik na afloop inderdaad mijn beklag over gedaan bij de scheidsrechter.”

Ref Vermeiren meldde Peeters daarop fijntjes dat hij een verslag zou opmaken van zijn scheldtirade. “Als hem dat gelukkig maakt, moet hij dat zeker doen”, foeterde Peeters. “En als ze mij tot het einde van het seizoen willen schorsen, dan is dat maar zo. Ik ijver voor een propere sport en wij willen mensen die capabel zijn om te fluiten. Met hem lukt dat keer op keer niet. Op den duur word je daar niet goed van. Ik heb toch heel wat betekend voor het Belgisch voetbal, maar als er dan mensen hautain beginnen doen en mij uitdagen door te dreigen met een verslag, dan gaat dat er voor mij los over.”

Bob Peeters haalde er ook de controversiële fase bij in Mechelen, waar KVM zaterdagavond de late 3-2 scoorde nadat De Camargo een vermeende duwfout maakte. “Ik wil Westerlo behoeden van een aantal zaken in het voetbal. Ik stel vast dat de kleinere ploegen stelselmatig benadeeld worden en daar kan ik niet tegen. En als mijn kop er dan af moet, is dat maar zo. Ik ga voorop in de strijd voor mijn groep. Als men mij daarvoor wil straffen, dan moeten ze dat maar doen”, aldus nog Peeters, die begin deze week nog een contractverlenging tot 2023 tekende in het Kuipje.

Biset hield na de penalty nog met een ultieme kopbal de 1-2 uit doel, maar uit de daaruit resulterende hoekschop viel in minuut 79 wel de goal. De ingevallen Messoudi zag zijn corner ingekopt worden door de Fransman Pierre Bourdin. Net als in de heenronde werd het zo 1-2, waardoor de ‘Mannekes’ net als KV Mechelen (3-2 tegen Lommel) en Union (1-2 bij OH Leuven) goed aan de tweede periode zijn gestart. Ook rode lantaarn Tubeke telt drie punten na winst tegen Roeselare. Westerlo staat in het algemene klassement op een met Lommel gedeelde vierde plaats.