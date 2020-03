Radja Nainggolan over ziekte van zijn vrouw Claudia: "Bang om haar te besmetten, maar het ergste is achter de rug” Redactie

25 maart 2020

14u17

Bron: VIER 0 Voetbal Claudia Lai, de vrouw van Radja Nainggolan, blijft moedig verder knokken tegen kanker. Maar makkelijk is Claudia Lai, de vrouw van Radja Nainggolan, blijft moedig verder knokken tegen kanker. Maar makkelijk is de situatie door de coronacrisis allerminst. Dat beaamt Nainggolan in een gesprek met Kat Kerkhofs op de Instagram-pagina van televisiezender VIER.

Tijdens deze barre tijden praat Kat Kerkhofs, presentatrice en vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, elke middag op de Instagram-pagina van VIER met iemand die in zijn ‘kot' zit. Onder anderen Jan Vertonghen en de zusjes Olga en Ella Leyers passeerden al de revue voor de #homepartymetkat en vandaag toonde Radja Nainggolan zich bereid tot een babbeltje. De middenvelder van Cagliari wordt op Sardinië nog steeds gegijzeld door het coronavirus en zeker gezien de ziekte van zijn vrouw Claudia, die moedig tegen kanker knokt en tot de risicogroep behoort, is extra voorzichtigheid geboden.

“Mensen die andere problemen hebben worden een beetje minder in de kijker gezet, omdat het coronavirus nu het grote probleem is. Er wordt alleen maar daarover gesproken”, aldus Radja. “Ziekenhuizen worden vermeden en de therapieën worden een beetje uitgesteld. Het is daarom hopen dat alles zo snel mogelijk goedkomt, omdat ze (Claudia) door de ziekte sowieso een zwak immuunsysteem heeft. Zij vermijdt daarom de ziekenhuizen. Er zijn wachtlijsten die bepalen wanneer je kan gaan.”

“Claudia heeft het zwaarste achter de rug”

Nainggolan geeft toe dat hij die situatie eng vindt. “Zeker omdat ik nu bijvoorbeeld de boodschappen doe en dus besmet kan raken. Want ik kom buiten. Als ik thuiskom, ben ik wel bang dat ik haar zou kunnen besmetten, maar ik ben wel attent en volgens mij is alles ook wel goed verlopen.”

Voor het overige heeft de moeilijke situatie niet echt een invloed op Claudia’s behandeling, zo geeft Nainggolan wel aan. “Ze heeft de zwaarste periode al achter de rug, nu is het vooral ‘onderhoud’. De tijd zal nu moeten uitwijzen of het definitief opgelost zal zijn. Maar op dit moment gaat het wel de goede kant uit.”

Playstation als tijdverdrijf

Voor een bezige bij als Nainggolan is het niet vanzelfsprekend om voortdurend tussen vier muren te zitten. “De club heeft wel wat materiaal meegegeven om bezig te blijven, zoals een hometrainer. Die staat op mijn terras. Maar de verveling slaat toch vaak toe”, is Nainggolan eerlijk. Op zo’n momenten kan ‘Il Ninja’ zich gelukkig voor zijn PlayStation nestelen. “Soms speel ik met vrienden - online - tot in de vroege uurtjes. Of dat niet slecht is voor mijn ritme? Qua trainingen is er op dit moment toch niet veel te doen en op die manier manier gaat de volgende dag toch ook alweer een stuk sneller voorbij.”