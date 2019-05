Exclusief voor abonnees Racing Topsportcultuur: sinds de komst van Clement is Genk niet meer dezelfde club Kjell Doms

07 mei 2019

06u30 0 Belgisch Voetbal “Toen ik hier anderhalf jaar geleden toekwam, was er geen ‘topsportcultuur’ bij Racing Genk, nu is die er wel.” Philippe Clement zei het vorige week achteloos, maar zijn verdere professionalisering van de club is een belangrijke factor in het nakende kampioenschap.

1) Focus op blessurepreventie

Toen Philippe Clement anderhalf jaar geleden aan zijn avontuur in Genk ­begon, viel hij net niet achterover. De ziekenboeg kwam bedden tekort en zelfs de intensiteit van recuperatietrainingen moest worden teruggeschroefd. Clement drong aan op de komst van Bram Swinnen, een high performance coach die eerder zijn sporen verdiende in het basketbal. Hij kreeg de leiding over de revaliderende spelers. Swinnen werkt daarvoor heel nauw samen met physical coach ­Ruben Peeters. Voor elke training ­duiken alle Genk-spelers de fitness in voor hun ‘pre-activatie-oefeningen’. Spierversterkende oefeningen die als doel hebben zoveel mogelijk blessures te voorkomen. Die nieuwe aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af, Genk kampte dit seizoen met opvallend minder blessures dan de jaren voordien.

