Zaakje voor Racing Genk? Lazio aast op Ianis Hagi FDZ

17 april 2020

04u00 0 Racing Genk Keert Ianis Hagi (21) Racing Genk na één jaar al definitief de rug toe? Die kans is reëel. De Roemeen, tijdens de winterstop uitgeleend aan Glasgow Rangers, staat in de belangstelling van Lazio Roma.

Hagi is volgens het toonaangevende La Gazzetta dello Sport “een concreet target” voor de Romeinse club waar Silvio Proto en Jordan Lukaku onder contract staan. Dat is verrassend, gezien zijn passage bij Racing Genk, waar hij nooit een onuitwisbare indruk gelaten heeft. Toen de Roemeen eind januari vertrok naar Rangers in Schotland, ging dat vrij onopgemerkt voorbij. Een kort bericht in de krant. Nochtans had Racing Genk afgelopen zomer om en bij de 4 miljoen euro betaald.

Bij Rangers liep het meteen beter voor de aanvallende middenvelder. Steven Gerrard gaf hem vertrouwen, in de wedstrijd tegen Braga voor de Europa League deed Hagi de wedstrijd helemaal kantelen met twee doelpunten. De ene al wat mooier dan de andere. Een instant publiekslieveling in het Ibrox Stadium.

Die goede prestaties zijn ook Lazio Roma niet ontgaan. De Italianen zetten Hagi op hun verlanglijstje en zouden daarvoor in de geldbuidel willen tasten. Er wordt gewag gemaakt van een bedrag tussen 6 en 10 miljoen euro. “Ik vind het niet bizar dat Lazio interesse toont in Ianis”, zegt Felice Mazzu. Hij was de coach van Racing Genk toen de Limburgers hem haalden.

Hij moet niet te snel willen gaan, geen etappes overslaan. Kijk: mocht ik nog trainer zijn in Genk, zou ik hem zeker willen houden. Felice Mazzu

“Hij is en blijft een heel goede speler. (denkt na) Alleen moet hij – en bij uitbreiding zijn ­entourage – leren om geduldiger te zijn. Hij moet niet te snel willen gaan, geen etappes overslaan. Kijk: mocht ik nog trainer zijn in Genk, zou ik hem zeker willen houden. Hij kan er een belangrijke speler worden in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat Ianis kan slagen in de Belgische competitie. Op fysiek vlak en qua explosiviteit moet hij nog groeien. Maar technisch... Ik heb niemand anders gezien die zo goed was met beide voeten. Links of rechts, je zag het verschil niet.”

Hagi kent de Serie A, kent de manier van werken van Italiaanse topclubs. Hij speelde op zijn zeventiende anderhalf jaar bij Fiorentina vooraleer hij terugkeerde naar Viitorul Constanta – de club van papa Gheorghe. “Ik ben mentaal sterker geworden in Italië”, zei hij daar eerder over. ­”Nothing can get to me.”

Maar of hij effectief denkt aan een terugkaar naar Italië... Mazzu: “Het is alleszins een kampioenschap dat hem op het lijf geschreven is – net als de Ligue 1 in Frankrijk. Tactisch en technisch is hij sterk genoeg.”

Aankoopoptie

Enfin, het is met andere woorden zeer onduidelijk of we Hagi nog zullen zien spelen in de Jupiler Pro League. Niet vergeten, Rangers heeft een aankoopoptie van 5 miljoen euro bedongen bij de Limburgers. De verwachting is dat zij die niet zullen lichten. Te duur. Ook al kent coach Steven Gerrard de meerwaarde van de Roemeen.

Dat zullen ze graag lezen bij Lazio. Maar de Romeinen hebben nog een paar spelers op hun lijstje staan – de concurrentie is groot. Met stip op één: Dusan Vlahovic van Fiorentina. Bij Racing Genk hadden ze voorlopig nog geen contact met de club­leiding van het huidige nummer twee in de ­Serie A. (FDZ)

