Wouters: “Na succesjaar rekent iedereen er op dat we play-off 1 halen” - Didillon: “Een goed punt” KDW

14 februari 2020

“Dit kan een belangrijk punt zijn”, zegt Genk-middenvelder Dries Wouters na de draw tegen Antwerp. “Na een dramatische eerste helft hebben we ons goed herpakt na rust en een verdiend punt gepakt. De laatste tien minuten konden we stand houden.” Racing Genk heeft nu een bonus van vier punten op de zevende. “Na zo’n succesjaar van vorig jaar rekent iedereen erop dat we play-off 1 spelen.”

Didillon: “Dit is een goed punt”