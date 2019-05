Wordt Genk kampioen in Jan Breydel? Boegbeelden schatten kansen in (DEEL 4) Voetbalredactie

10 mei 2019

10u23 0 Racing Genk Zondag staat om 18 uur Club Brugge-Racing Genk op het programma. Dé wedstrijd van het jaar, want de ‘Genkies’ kunnen hun sterke seizoen voor het eerst bekronen door kampioen te spelen op het veld van de rechtstreekse concurrent. “Club wint zondag”, is basketbalster Julie Vanloo duidelijk. Maar Jacky Peeters ziet Genk toch zondag al de titel pakken. Elke dag tot en met zaterdag laten wij enkele boegbeelden van beide clubs in hun glazen bol kijken.

Herman Reynders (61) : Provinciegouverneur Limburg

NEE: “Op Club Brugge bestaan er geen gemakkelijke wedstrijden en zeker niet nu de inzet zo groot is. Ik verwacht hoogstens een gelijkspel, maar nadien zullen we de titel wel kunnen vieren. Ik vind het ook mooier om dat voor eigen publiek te kunnen doen. Genk verdient het echt wel. Philippe Clement en Dimitri de Condé hebben van het team het afgelopen anderhalf jaar een echte machine gemaakt.”

Nordin Jbari (44) : ex-Club, nu analist

NEE: “Ik heb genoten van de wedstrijd van Genk tegen Antwerp. Ze zijn niet enkel technisch sterk, maar tonen ook een grote mentale weerbaarheid. Kampioen worden ze wel, maar niet in Brugge. Club heeft veel karaktervolle spelers die strijden tot het laatste. Ik verwacht dat ze Genk met de rug tegen de muur zullen zetten, zoals in de reguliere competitie (3-1). Het wordt mooi om naar te kijken.”

Jacky Peeters (49): ex-Genk, nu zaakvoerder

JA: “Volgens mij gaat Genk zondag de puntjes op de i zetten, zoals ze thuis al deden tegen Club. De ganse ploeg heeft al een heel seizoen goed gepresteerd, de gebruikelijke namen Trossard, Samatta en Malinovskyi staan natuurlijk het meest in the picture. Als Club toch nog kampioen speelt, zal dat vooral liggen aan Genk. Als je op het einde de meeste punten hebt, ben je verdiend kampioen.”

Wouter Vrancken (40) : ex-Genk, nu trainer KV Mechelen

NEE: “Ik mik op een gelijkspel, wat Racing Genk goed uitkomt. Alleen bij een klinkende overwinning van Club Brugge kan er twijfel sluipen in de hoofden van de spelers van Genk. Ze verdienen het in ieder geval allebei: de twee beste ploegen, met de meeste kwaliteit, staan bovenaan. Genk verdient het misschien nog iets meer omdat ze al het hele jaar op één staan.”

Julie Vanloo (26): basketbalster, supporter Club

NEE: “Club wint zondag, ik hoop het toch. De kans op de titel is wel klein, maar je bent pas kampioen als je de titel op zak hebt. Vanaken, Vormer en Wesley, als die eens geen pech heeft met de VAR, zullen ervoor zorgen dat Brugge het duel wint. Genk zou zeker een verdiende kampioen zijn, maar als Club het nog haalt, zijn zij dat ook. Ik heb nog nooit geweten dat iemand onverdiend kampioen speelt.”

Lorenzo Staelens (55) : ex-Club, nu trainer

NEE: “Volgens mij wint Club Brugge dit weekend van Racing Genk, waardoor ze deze zondag nog geen kampioen spelen. Genk zal dus nog moeten knokken tot het einde, maar dat ze de landstitel pakken, daar twijfel ik niet aan. Mogelijk gebeurt het op de voorlaatste speeldag, op het veld van Anderlecht. En anders flikken ze het in eigen huis wel tegen Standard.”

Sven Nys (42): Club-fan, manager Telenet-Fidea Lions

JA: “Na de Champions League-match van Liverpool tegen Barcelona is het wel duidelijk dat alles kan in het voetbal. Maar gezien de flow waarin Genk zit, zie ik ze zondag al kampioen spelen. Genk heeft in elk geval de beste kaarten, ze lijken mij nu zelfs nog sterker dan in het begin van de play-offs. Over heel het jaar gezien, zijn ze ook de verdiende kampioen, want ze staan al heel lang bovenaan.”

Meer over sportdiscipline

sport

Genk

voetbal

Club

sportevenement