Wordt Genk kampioen in Jan Breydel? Boegbeelden schatten kansen in (DEEL 3) Voetbalredactie

09 mei 2019

10u31 0 Racing Genk Zondag staat om 18 uur Club Brugge-Racing Genk op het programma. Dé wedstrijd van het jaar, want de ‘Genkies’ kunnen hun sterke seizoen voor het eerst bekronen door kampioen te spelen op het veld van de rechtstreekse concurrent. “Genk wint zondag op basis van de voorbije match die ze beter speelden dan Club”, denkt Hans Cornelis. Ben Crabbé verwacht dan weer een overwinning van blauw-zwart. Elke dag tot en met zaterdag laten wij enkele boegbeelden van beide clubs in hun glazen bol kijken.

Sven Ornelis (45): supporter Club Brugge, radiopresentator JOE FM

Nee: “Als Club-supporter hoop ik natuurlijk van niet. Het zou zeer jammer zijn dat Genk op ons veld de titel pakt. Wij moeten ook blijven geloven in het hoogst haalbare, dus wordt die wedstrijd superspannend. Iedereen gaat het beste van zichzelf geven, ook in de tribunes. Club zal het niet zomaar weggeven in eigen huis. Moest dat toch gebeuren, zou ik het wel kunnen aanvaarden: Genk heeft een goede, sympathieke ploeg die al een heel seizoen op kop staat. Ze zagen hun punten gehalveerd worden door het play-off-systeem, waarvan ik nog steeds geen voorstander ben. Maar goed, Genk is ook in play-off 1 aan de leiding gebleven, dus zal ik ze zeker feliciteren als dat aan het eind van de rit nog steeds zo is.”

Jan Ceulemans (62): ex-speler Club Brugge, nu trainer bij Deinze

Nee: ”Ik zie Genk kampioen worden, maar nog niet zondag. Het is de laatste kans voor Club, dus zullen ze alles geven, zeker omdat ze thuis spelen. Als Club wint, kan er paniek in de rangen sluipen bij Genk, maar hoe dan ook: Club Brugge haalt de achterstand van zes punten niet meer op. Bovendien speelt Genk het beste voetbal van de competitie en heeft het de saga rond Pozuelo met brio opgevangen. Sander Berge is voor mij de belangrijkste speler van Genk. Hij brengt evenwicht in het elftal.”

Hans Cornelis (36): kampioen met Club in 2003 en 2005, Beker met Genk in 2009

JA: “Genk zou zeker en vast de verdiende kampioen zijn. Het heeft een bonus van zes punten, dus het kan met een gelijkspel al tevreden zijn. Toch denk ik dat Genk gaat winnen, op basis van de voorbije matchen waarin ze het beter deden dan Club. Vooral Trossard, Heynen en Malinovskyi speelden een belangrijke rol tijdens de play-offs, hopelijk kunnen zij Genk ook naar de titel trappen.”

Ben Crabbé (56): supporter Club Brugge, televisiepresentator

Nee: “Club Brugge pakt minstens een punt en ik denk zelfs dat ze gaan winnen. Genk kan altijd eens een slechte dag hebben, maar ze zijn wel de beste ploeg van het seizoen. Of Club Brugge nog kampioen kan worden, weet ik niet. Ik heb dan ook geen glazen bol.”

Mario Been (55): ex-trainer Genk, nu analist bij Fox Sports

JA: “Genk verkeert in een te sterke vorm, die ook niet door Brugge te evenaren valt. In ieder geval is het een mooi scenario om de titel te beslechten op het veld van de enige overgebleven concurrent. Ikzelf ben er ook eens 3-4 gaan winnen en dat was prachtig, maar een gelijkspel is even goed om later de klus te klaren. Mijn blauw-witte hart hoopt in ieder geval op een positief resultaat. De voorsprong van Genk is te groot om nog te worden goed gemaakt door Club Brugge. Zelfs als ze zondag winnen, denk ik niet dat Club in staat is om nog over Genk te gaan.”

Karel Geraerts (37): ex-Club, nu voetbalanalist

JA: “De kans zit er wel in dat Genk de klus zondag al klaart. Ze hebben dit seizoen al vaker bewezen goed te zijn op verplaatsing. Denk maar aan hun sterke prestatie op het veld van Standard in play-off 1, maar een wedstrijd valt nooit te voorspellen. Club Brugge speelt met een enorm eergevoel en heeft laten zien dat ze onder de druk uit geraken door te winnen in Gent. Maar ik stel mij in ieder geval liever op in de plaats van Genk dan van Club. Genk heeft drie matchballen, terwijl blauw-zwart volop moet strijden en zich geen puntenverlies meer kan permitteren.”

Marc Schaessens (50): kampioen met Club in 1992 én ex-Genk

NEE: “Genk zou in ieder geval de verdiende kampioen zijn, maar ik zie ze niet te winnen op Brugge. Voor Club is het de laatste kans om hoop op de titel te behouden, maar ik denk toch dat Genk uiteindelijk kampioen wordt. Zij ontvangen op de laatste speeldag nog Gent en ik zie ze daar geen punten liggen. Chapeau voor Clement dat hij met Malinovskyi, Trossard en co het vertrek van Pozuelo zo goed heeft opgevangen.”

