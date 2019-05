Wordt Genk kampioen in Jan Breydel? Boegbeelden schatten kansen in (DEEL 2) Voetbalredactie

08 mei 2019

11u48 0 Racing Genk Zondag staat om 18 uur Club Brugge-Racing Genk op het programma. Dé wedstrijd van het jaar, want de ‘Genkies’ kunnen hun sterke seizoen voor het eerst bekronen door kampioen te spelen op het veld van de rechtstreekse concurrent. “Genk wordt sowieso kampioen, maar niet zondag”, denkt Eric Van Meir. Terwijl Igor De Camargo het wél ziet gebeuren. Elke dag tot en met zaterdag laten wij enkele boegbeelden van beide clubs in hun glazen bol kijken.

Rik Verheye (32), supporter Club, acteur

NEE: “Genk zal het moeilijk krijgen in Jan Breydel, ook al spelen ze fenomenaal. Ze verdienen die titel voor 100%, maar ik hoop dat we erin in slagen om het alsnog spannend te maken. Hoe mooi is het niet als de competitie pas op de laatste speeldag wordt beslist? Uiteindelijk zal de titel voor ons wellicht moeilijk worden. Ik hoop op een snelle match met veel kansen en doelpunten langs beide kanten, waarin Club Brugge het haalt. Los van dat ik in hart en nieren supporter ben van Club, heb ik ook veel sympathie voor Racing Genk en gun ik ze absoluut de titel, maar toch liever niet zondag.”

Tom De Sutter (33), ex-speler Club, nu speler bij Oostende

NEE: “Ik heb natuurlijk geen glazen bol. Racing Genk draait goed en ik acht ze net iets beter in vorm dan Club, maar zie ze toch niet te winnen in Brugge. Jan Breydel is de laatste jaren een sterk fort geworden. Verder moeten we ons geen illusies maken, want als het zondag niet gebeurt voor Genk, zal dat de volgende speeldag wel het geval zijn. In het voetbal kan er veel gebeuren, maar bij winst zal Club Genk doen twijfelen. Het lijkt mij wel logisch als Genk, meer dan terecht, kampioen wordt.”

Vital Borkelmans (55), ex-speler Club, nu co-bondscoach Jordanië

NEE: “Ik wil daar nog voorzichtig in zijn en geen al te grote uitspraken rond doen. Genk scoort erg gemakkelijk. Er zit zoveel temperament in het team dat het gevaar bij hun van alle kanten komt. Bijna iedere wedstrijd maken ze wel een doelpunt. Zondag moet Club aanvallen, voor Genk hoeft het in principe nu nog niet, maar ik verwacht wel dat ze mee het spel zullen maken. Ze gaan niet enkel verdedigen en op de counter spelen, maar Club zal het hen zo moeilijk mogelijk maken, dus wordt het een speciale wedstrijd. Ik vind dat Clement het goed goed. Philippe is trouwens een goede vriend van mij, na Club gun ik hem en Genk het meest de titel.”

Eric Van Meir (51), als speler kampioen met Lierse in 1997, voetbalanalist Play Sports

NEE: “Genk wordt sowieso kampioen, maar daarom nog niet deze zondag. Ik zie ze niet gaan winnen in Brugge, omdat Club toch wel een stevige thuisreputatie heeft. Het team gaat daarenboven ook extra gemotiveerd zijn, omdat het de laatste kans is op de titel voor hen. Blauw-zwart kan ook nog eens rekenen op een publiek dat Jan Breydel zal doen kolken. We gaan een mooie wedstrijd zien.”

Eddy Snelders (60), ex-voetballer, nu co-commentator en voetbalanalist

NEE: “Voor de spankracht van de competitie hoop ik van niet. Ik denk ook dat Club Brugge scherp genoeg voor de dag zal komen om het Genk moeilijk te maken, maar je kan niets uitsluiten. Genk speelt op zo’n hoog niveau en het heeft laten zien dat het van iedereen kan winnen. Club kan het titelfeestje wel vertragen, maar niet afschaffen. Als het zondag niet gebeurt voor Genk, zal het de week erna in Anderlecht wel eens prijs kunnen zijn. Bij winst gaat blauw-zwart natuurlijk de volle hoop hebben om de resterende waterkans te verzilveren, maar zelfs bij verlies acht ik de Genkspelers in staat niet aangedaan te zijn.”

Igor De Camargo (35), ex-Genk, nu speler KV Mechelen

JA: “Genk gaat winnen, het gaat deze kans niet laten liggen. Natuurlijk is het voor Club de laatste kans, dus zullen de spelers gemotiveerd zijn, maar op basis van het mindere spel van Brugge de laatste matchen zeg ik Genk. Het is ook voor 100% de verdiende kampioen. Met spelers als Trossard, Malinovskyi, Heynen en Samatta hebben ze heel veel kwaliteit, zij zullen Genk over de streep trekken.”

Koen Daerden (37): ex-Genk en ex-Club, nu hoofd jeugd bij Genk

NEE: “Het kan wel, maar het moet niet per se voor Genk. Ik geloof er sterk in dat ze het niet meer uit handen geven, los van het resultaat zondag. Afgelopen seizoen is gebleken op wat voor hoog niveau het team speelt en dat is ook één van hun grootste voordelen. Ze zijn niet afhankelijk van één speler, omdat het collectief sterk genoeg is.”

