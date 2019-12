Wolf verwijst Coucke na “lang en goed gesprek” naar bank: “Neen, we hebben geen keepersprobleem” PDD/ODBS

02 december 2019

17u01

Bron: VTM NIEUWS 0

De trainerswissel Mazzu/Wolf heeft nog geen impact op korte termijn gehad in Genk. In die mate dat Play Off 1 na het thuisverlies tegen STVV verder weg lijkt dan ooit: 6 punten achter op het nummer zes Zulte Waregem en Genk moet ook nog Moeskroen en KV Mechelen boven zich dulden. “Het is duidelijk dat het een echte strijd zal worden”, aldus Wolf bij VTM NIEUWS. De Duitser wil echter niets dramatiseren. “We missen echt niet veel. Als we alles ook maar een paar procenten beter doen, volstaat dat om wel goeie resultaten te behalen. Dat ziet iedereen.”

Dinsdag speelt Genk de achtste finale van de Cup op Antwerp, match die plots nog aan belang wint. Wolf kiest op de Bosuil voor de 17-jarige Maarten Vandevoordt in doel en laat Gaëtan Coucke na slappe matchen tegen Salzburg en STVV aan de kant. Wolf: “Ik heb gisteren een lang en goed gesprek met Coucke gehad. Het is een goeie jongen, die nu even wat hulp nodig heeft. Die gaan we hem ook geven.”

Van een doelmannenprobleem in de Luminus Arena wil Wolf niet weten. “Zo’n mindere periode kan altijd. Zelfs voor de allerbesten is het op dit niveau soms niet makkelijk. We bekijken de situatie dag per dag. Maarten is jong, straalt vertrouwen en lijkt er klaar voor. Hij heeft ook al de eerste bekermatch gespeeld. Maar Coucke gaan we zeker niet laten vallen. Als het goed gaat, zijn we de eersten om spelers met hun voeten op de grond zetten. Wel, nu het hem wat slechter vergaat, moeten we hem de nodige steun bieden.”