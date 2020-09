Wolf neemt afscheid van Genkse spelersgroep KDZ

16 september 2020

09u48 12 Racing Genk De ontslagen Hannes Wolf heeft in de Luminus Arena afscheid genomen van de Genkse spelersgroep. Bij aankomst werd hij met een corona-proof ‘vuistje’ verwelkomd door algemeen directeur Erik Gerits. De Duitser wilde niets kwijt aan onze man ter plekke - ook niet toen hij weer vertrok.



Wolf kreeg het nieuws gisterenmiddag te horen van voorzitter Peter Croonen en technisch directeur Dimitri de Condé, ook zijn vaste assistent Miguel Moreira moet mee opkrassen. Wolf ging gisteravond laat al zijn bureau leegmaken en zijn spullen ophalen, deze voormiddag nam hij vervolgens afscheid van zijn spelersgroep.

De 39-jarige Duitser kreeg de rekening gepresenteerd voor de slechte competitiestart. Na vijf speeldagen staat Genk 14de in het klassement met amper vijf punten. De 5-2-nederlaag op het veld van Beerschot was voor het Genks bestuur de druppel. In afwachting van een nieuwe coach worden de trainingen voorlopig geleid door Domenico Olivieri en Michel Ribeiro.



