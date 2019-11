Wolf maakt allesbehalve een droomdebuut in de Champions League: “We wisten dat dit kon gebeuren” Redactie

27 november 2019

23u49

Bron: VTM 0 Racing Genk Het was voor de nieuwe Genk-coach Hannes Wolf niet het debuut waarop hij gehoopt had in de Champions League. “We wisten dat dit kon gebeuren”, is Wolf eerlijk. Twee minuten concentratieverlies voor de rust deed de Belgische landskampioen de das om.

“Het was een open eerste helft. We wisten hoe sterk ze zijn en het was soms moeilijk om te verdedigen met al hun snelheid. Zij hadden een grote kans in de eerste helft en wij ook, maar na 44 minuten gaven we ze een doelpunt cadeau en waren we even niet gefocust. Zo gaan we met een 0-2 de rust in”, vat Wolf samen.

“Nadien was het moeilijk om terug in de wedstrijd te raken. Je wil scoren, maar daardoor geef je ze ruimte voor de tegenaanval. We hebben alles geprobeerd en alles gegeven. We wisten dat we op een heel hoog niveau moesten presteren en soms een tikkeltje geluk moesten hebben. We wisten dat dit kon gebeuren en het verandert niets aan de weg die we willen inslaan”, besluit Wolf. Bekijk de volledige reactie in bovenstaande video.