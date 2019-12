Wolf laat Vandevoordt staan tegen Cercle: “Ik verwacht dat Maarten zijn kans grijpt” DMM/KDZ

06 december 2019

16u32 2 Racing Genk Er wordt zowaar nog eens verrast op een persconferentie. Genk-coach Hannes Wolf verkondigde op zijn perspraatje dat de 17-jarige Maarten Vandevoordt voortaan de nummer één in doel is bij de Limburgers.

Exit Gaëtan Coucke in het doel van Racing Genk. De 21-jarige krullenbol maakte samen met z’n club geen al te goeie beurt de voorbije weken. Coucke blunderde onder meer in de Champions League tegen Salzburg en vorig weekend in de competitie tegen STVV.

Genk-coach Hannes Wolf gaf de goalie in het bekerduel tegen Antwerp mentale en fysieke rust. Zo kreeg de piepjonge Maarten Vandevoordt zijn kans. De 17-jarige doelman gaf ondanks de bekeruitschakeling een goeie indruk. In die mate dat hij dit weekend in de competitie gewoon in doel blijft staan.

Vandevoordt start dus tegen Cercle en dat was hét nieuws op de persconferentie van Racing Genk deze namiddag. “Maarten Vandevoordt werkte een goeie wedstrijd af. We zullen hem niet vervangen tegen Cercle”, maakte coach Hannes Wolf bekend. “We bekijken het dag per dag.”

“We willen zien hoe Maarten hier mee zal omgaan en kijken hoe hij zal spelen. Gaëtan willen we op training zien vechten. Dan hebben we altijd de mogelijkheid om nieuwe beslissingen te maken. Ik verwacht van Maarten dat hij zijn kans grijpt. Als je in het voetbal zit, moet je met de druk kunnen omgaan”, aldus de Genk-coach.