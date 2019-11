Wolf en De Norre blikken vooruit op Moeskroen: “Lijkt alsof we elkaar al weken kennen” NVE

22 november 2019

15u12 0 Racing Genk Morgenavond omstreeks 20u30 speelt Racing Genk thuis tegen Moeskroen. De eerste wedstrijd onder nieuwe trainer Hannes Wolf. De Duitser geeft zijn analyse over zijn eerste week.

“De afgelopen dagen waren heel intensief, we kijken vooruit naar de wedstrijd van morgen. Of ik de spelers al ken? Ja ik ken ze, maar ik kan ze altijd nog beter leren kennen. Het was zo intensief dat het lijkt dat we elkaar al een paar weken kennen. Ik ben niet het soort trainer dat 10 mensen meebrengt, ik wil het beste halen uit de mensen die hier zijn.”

De Norre: bepaalde spelers hebben nu terug meer hoop

Casper De Norre heeft het over een nieuwe wind die door de ploeg waait. “Je merkt wel dat bepaalde spelers nu terug meer hoop hebben. Hij let op de kleine simpele dingen waar anderen niet veel aandacht aan zouden geven. Hij is veeleisend, maar dat is wel belangrijk voor deze jonge groep.”