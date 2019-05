Exclusief voor abonnees Wim De Coninck: “Als Genk kampioen wordt, heeft Vukovic het verschil gemaakt” Kjell Doms

15 mei 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Een 15de clean sheet voor Danny Vukovic (34) op Anderlecht en ­Racing Genk is zeker dat ze de klus zondag tegen Standard kunnen afmaken. Ex-doelman Wim De Coninck is onder de indruk van de sterke Australiër. “Niet spectaculair, maar zó efficiënt.”

’Penalty Heroïcs’ kopt de Aus­tralische Daily Telegraph op 8 mei 2017. Verwijzend naar Danny ­Vukovic, de held in de strafschoppenreeks van de ‘Grand Final’ ­tussen zijn team Sydney FC tegen Melbourne Victory. Die titel is hét gloriemoment voor Vukovic in zijn carrière. Tot dusver. Geen doelman in de Jupiler Pro League met meer clean sheets achter zijn naam dit seizoen. Veertien in ­totaal, 11 in de reguliere competitie, 3 in de play-offs.

