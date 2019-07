Exclusief voor abonnees Wie is Ianis Hagi, de straffe recordtransfer van Genk? “Dit is een ideale stap” Kjell Doms

12 juli 2019

09u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk De zoon van Maradona speelt komend seizoen in Genk, die van de Karpaten toch. Ianis Hagi (20) moet de nieuwe spelmaker bij de landskampioen worden en legt vandaag zijn medische tests af. “Genk is nu de ideale stap”, vinden ze in zijn thuisland.

Racing Genk staat op het punt om een straffe recordtransfer af te ronden. Ianis Hagi, die gisteravond met zijn entourage in Zaventem landde, wordt straks in Genk verwacht om zijn medische tests af te leggen. De zoon van de grootste Roemeense voetballer aller tijden, Gheorghe Hagi - eveneens mee afgezakt naar België - tekent daarna een contract voor vijf seizoenen in de Luminus Arena. Volgens onze informatie telt de landskampioen inclusief bonussen 8 miljoen euro neer. Hagi komt over van FC Constanta Viitorul. Hij was afgelopen maand op het EK U21 in Italië de draaischijf van de Roemeense nationale ploeg die het tot de halve finales schopte.

