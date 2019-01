Wat u moet weten over Casper De Norre, de nieuwe verdediger van Genk op z'n Meuniers NVK

04 januari 2019

08u45 0 Racing Genk Racing Genk koopt Casper De Norre van STVV voor een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot enkele miljoenen. Maar wat moet u nog weten over de 21-jarige verdediger?

Jeugdproduct van... Genk

In 2012 ging Casper De Norre al eens van STVV naar Racing Genk. Daar speelde hij van de U12 tot de U16 en was hij onder meer ploegmaat van Leon Bailey. Alleen vond De Norre dat hij in de Genkse academie het slachtoffer werd van zijn polyvalentie. Daarom vertrok hij voor twee seizoenen naar Standard. In 2015 keerde hij terug naar STVV omdat daar meer kansen op een plek in de A-ploeg lagen.

