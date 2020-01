Waarom Genk graag in het Hoge Noorden speurt: “Scandinaven belichamen wat wij met Genk willen zijn” KDZ

05 januari 2020

14u36 0 Racing Genk Thorstvedt en Daehli. Racing Genk presenteerde daarnet zijn nieuwste winteraankopen. Twee Noren en dat is geen toeval. “Scandinaven belichamen wat wij met Racing Genk willen zijn”, zegt Dimitri de Condé.

KRC Scandinavia. Met zes zijn ze intussen al, de Scandinaven bij Racing Genk. Sander Berge, Jere Uronen, Joakim Maehle en Benjamin Nygren liepen al rond bij de landskampioen. Met Kristian Thorstvedt en Mats Möller Daehli voegt Genk nog twee Noren toe aan het lijstje.

Het is geen toeval dat Genk graag kiest voor jongens uit Noorwegen, Denemarken, Finland of Zweden. Thorstvedt en Daehli werden zopas officieel voorgesteld op winterstage in Benidorm. Ook technisch directeur Dimitri de Condé schoof mee aan tafel en legde uit waarom Genk graag in het Hoge Noorden speurt naar versterkingen.

“Natuurlijk heeft dat enerzijds met de markt te maken”, vertelt de sportieve baas. “De Belgische competitie is een stapje hogerop voor die jongens en wij zijn een ideale club om zich verder te ontwikkelen. Maar langs de andere kant staan die jongens ook voor datgene wat wij met Racing Genk willen zijn. Een ijzersterke winnaarsmentaliteit gekoppeld aan een gezonde werkethiek.”

“Ze integreren zich ook heel gemakkelijk in een nieuwe groep. Dat zit er bij die jongens van nature in. Op die manier creëer je een gezonde kleedkamer, wat dat betreft zijn de Scandinavische jongens een voorbeeld voor onze eigen jeugd.”

Of het bij deze twee versterkingen zal blijven hangt af van de mogelijke vertrekkers. “Wij gaan er alles aan doen om onze sterkhouders te houden, maar als dat niet lukt zijn we klaar om in te grijpen.” (KDZ)