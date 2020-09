Vuurdoop voor Thorup: “We hopen dat hij ons bij de top 4 brengt” KDZ

28 september 2020

14u00 0 Racing Genk De eerste voor Jess Thorup als coach van Racing Genk wordt er eentje tegen KV Oostende. Ondanks de korte voorbereiding straalt de Deen veel zelfvertrouwen uit. “Ik heb alle wedstrijden van KVO gezien, ik weet wat te verwachten.”

Jess Thorup (50) zit vanavond voor het eerst op de bank bij Racing Genk dat de 7de speeldag afsluit tegen KV Oostende. Thorup werd vrijdag voorgesteld als de opvolger van Hannes Wolf op de Genkse bank. “Ik ga het roer niet te veel omgooien”, zei de Deen. “Ik wil vooral voortbouwen op die goede prestatie tegen KV Mechelen. Ik heb ook alle wedstrijden van KV Oostende gezien, ik weet dus min of meer wel wat te verwachten.”

In vergelijking met de wedstrijd tegen KV Mechelen zal Thorup het elftal al zeker op één plaats moeten wijzigen. Danny Vukovic is er niet bij, hij werd vorige week positief getest op Covid-19. Daardoor staat Maarten Vandevoordt tussen de palen. De 18-jarige Vandevoordt werd begin dit jaar geopereerd aan de elleboog en kreeg in de voorbereiding ook af te rekenen met het coronavirus. Nu krijgt hij dus opnieuw zijn kans. Racing Genk moet winnen wil het zijn wagonnetje aanhaken in de strijd op de vierde en laatste play-off 1-plaats. Dat was de ambitie voor het seizoen en ondanks de mindere start, blijft dat bij Genk de doelstelling.

Positief en offensief

“We dromen nog steeds van play-off 1", zei voorzitter Peter Croonen. “Aan onze ambitie is niets gewijzigd. Wij hopen dat Jess Thorup erin slaagt om ons bij de eerste vier te brengen, maar we zullen de komende weken zien hoe realistisch dat is. We zijn in elk geval blij en trots dat we hem als nieuwe coach hebben kunnen binnenhalen. Hij staat voor positivisme en een offensieve mindset, twee dingen die wij als club ook graag willen uitstralen.” Benieuwd of die chemie tussen coach en club vanaf de eerste wedstrijd duidelijk is.