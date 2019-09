Exclusief voor abonnees Vukovic over hoe zijn Champions League-droom kapotscheurde: "Ik voelde mij een hulpeloos kind” Kjell Doms

16 september 2019

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Het wordt Cirque du Soleil in Sydney, geen Mozart in Salzburg voor Danny Vukovic (34). Met een gescheurde achillespees kwam er ook een abrupt einde aan zijn Champions Leaguedroom. “Anfield missen was voor mij de grootste klap.”

Ondersteund door twee krukken komt Danny Vukovic aangehuppeld. “Ik ben sinds gisteren verlost van mijn gips”, zegt de Australische doelman van Racing Genk. “Een stap in de goede richting. Met deze voetbrace ben ik toch al een stuk mobieler. De eerste weken voelde ik me echt een hulpeloos kind. Ik was een last voor mijn vrouw Kristy. Mijn bewondering voor mensen met een fysieke beperking is de laatste maand alleen maar groter geworden. De tijd doodde ik met Netflix en Call of Duty op de PlayStation, ik ben stilaan onklopbaar geworden. Vraag maar aan Jere Uronen”, grijnst hij. “Nu ik van dat gips verlost ben, heb ik opnieuw een doel. Ik ben terug op de club, ik praat weer met de makkers. It lifts the spirit.”

