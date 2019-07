Vrees voor zware blessure bij Genk-doelman Vukovic KDZ/MVS

30 juli 2019

11u34

Bron: Eigen berichtgeving 0

Pech voor Danny Vukovic (34). De Australische doelman van Racing Genk is deze ochtend op training uitgevallen. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek, er wordt gevreesd voor een afgescheurde achillespees. Als die onheilspellende berichten worden bevestigd dan staat hij wellicht een half jaar langs de kant en moet de Aussie een kruis maken over de Champions League.