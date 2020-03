Vrees voor kuitbeenbreuk Dewaest, Wolf woest na wanprestatie: “Zonder rode kaart van Oostende denk ik niet dat we winnen” NVK/KDZ

07 maart 2020

22u53 0 Racing Genk Een zware blessure voor Dewaest en trainer Wolf woest na de match. De Duitse coach zag een onherkenbaar zwak Racing Genk voor de pauze, maar haalde uiteindelijk toch opgelucht adem. “Zonder die rode kaart van Oostende denk ik niet dat we deze wedstrijd winnen.”

Arme Joakim Maehle, dan draag je na het uitvallen van Dewaest de kapiteinsband eens rond de arm. Ben je verantwoordelijk voor twee tegentreffers. Racing Genk won op basis van de tweede helft wel verdiend tegen KV Oostende, maar de twee treffers van KVO smaken bijzonder zuur. Vooral die laatste kan in de eindafrekening het verschil tussen play-off 1 en play-off 2 betekenen.

Joakim Maehle - die terugkeerde uit schorsing - lag tweemaal aan de basis. Bij de eerste goal reageerde de Deen te traag en snoepte Hjulsager hem de bal af. Bij een 1-4 voorsprong liet hij de bal domweg liggen voor Marquet. Op zich niets aan de hand, denkt u. Maar door die tweede goal van Oostende hebben Racing Genk en KV Mechelen hetzelfde doelpuntensaldo van +3. KV Mechelen heeft één goal meer gemaakt, 46 tegenover de 45 van Racing Genk. Daardoor móet Genk op de slotspeeldag winnen van Malinwa om zich te plaatsen voor play-off 1. Zonder die laatste tegengoal van KVO had volgende week een gelijkspel kunnen volstaan voor Genk. “Daar wil ik niet op focussen. Wij hebben er nog alles aan gedaan om een extra doelpunt te maken”, zei Hannes Wolf. “De kaarten liggen heel duidelijk, we móeten winnen. Maar dat geldt evenzeer voor KV Mechelen, want ik ga ervan uit dat Anderlecht zal winnen.”

Wolf zocht geen excuses voor de zwakke eerste helft van zijn team. “Ik heb echt geen zin om rond te pot te draaien. We speelden een dramatische eerste helft. Was het stress? Dat zou kunnen, maar we probeerden niet eens ons voetbal te spelen. Eerlijk, zonder die rode kaart voor KV Oostende denk ik niet we de wedstrijd hadden kunnen keren.” De Duitse T1 ging flink tekeer in de kleedkamer tijdens de rust. “Ik was boos en dan ben ik eigenlijk nog steeds, ongeacht de opluchting dat we die finale tegen KV Mechelen mogen spelen. Ik heb mijn groep bij de rust gezegd dat ze een wedstrijd kunnen verliezen, maar niet op die manier.”

Genk en Mechelen kunnen nu in een rechtstreeks duel uitmaken wie het laatste ticket voor play-off 1 bemachtigt. “Ik zie geen favoriet voor die wedstrijd”, zei Wolf. “Als alles zo dicht bij elkaar lig is het echt ‘fiftyfifty’.” (KDZ)

Vrees voor kuitbeenbreuk Dewaest

Racing Genk zal het in de cruciale wedstrijd tegen KV Mechelen zo goed als zeker moeten doen zonder Sébastien Dewaest. De kapitein landde na een duel ongelukkig op zijn voet. “Ik hoop dat het niet zo erg is als het lijk”, zuchtte coach Hannes Wolf achteraf. Dewaest verliet het stadion op krukken. Genk vreest voor een breukje in het kuitbeen. De komende dagen ondergaat de verdediger verdere onderzoeken. Na afloop van de wedstrijd staken zijn ploegmaats hem alvast een hart onder de riem door met zijn shirt te poseren.

Ook Thorstvedt is twijfelachtig. De middenvelder liep een enkelblessure op en hinkte naar de kant.