Voorzitter Croonen na de woelige weken bij Racing Genk: “Ontgoocheld in Pozuelo, maar ik wil van hem geen zondebok maken” Kjell Doms

02 maart 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Het zijn slopende weken ­geweest voor Peter Croonen (50). De voorzitter van ­Racing Genk spreekt voor het eerst over de onder­handelingen met Toronto over de transfer van ­Alejandro Pozuelo. “Hadden we het juridisch echt hard ­gespeeld denk ik dat hij ­gewoon gebleven was. De vraag is wat wij daarmee hadden gewonnen.”

6 januari 2019. Onderuitgezakt in een loungestoel op het terras van het Melia Villaitana hotel in Benidorm geniet Peter Croonen van een cappuccino. Niets dan good vibes rond Racing Genk. Anderhalve maand later is de sfeer rond zijn club omgeslagen. Na de onthullingen rond Peter Maes wordt Genk genoemd in het ‘Propere Handen’-onderzoek, is het ­Europese avontuur voorbij en vertrekt Alejandro Pozuelo, het kloppend hart van de ploeg, vlak voor de play-offs.

