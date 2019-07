Voorstelling RC Genk: “In de Champions League onze eerste zege ooit boeken” KDZ

26 juli 2019

Eindklassement 2018-19

1ste in play-off 1

Blikvangers

Théo Bongonda

Met zijn 7 miljoen de duurste vogel ooit tussen twee Belgische clubs. Na enkele mindere seizoenen herpakte hij zich bij Zulte Waregem. Hij krijgt in Genk de uitdagende taak om Trossard te doen vergeten.

Ianis Hagi

Een echte '10' met een weergaloze traptechniek. Reken gerust op een paar fraaie vrijschopdoelpunten. Na zijn mislukt avontuur bij Fiorentina waagt de zoon van Gheorghe zich aan een tweede stap naar het buitenland. Genk troefde in de strijd om de 20-jarige Roemeen kleppers zoals Barcelona, Sevilla en Ajax af.

Vermoedelijk elftal

Vukovic

Maehle

Dewaest

Lucumi

Berge

Uronen

Hrosovsky

Ito

Bongonda

Hagi

Samatta

Nieuwkomers

Ianis Hagi (FC Viitorul Constanta), Theo Bongonda (Zulte Waregem), Carlos Cuesta (Atlético Nacional), Benjamin Nygren (IFK Göteborg), Stephen Odey (FC Zürich), Patrik Hrosovsky (Viktoria Plzen)

Vertrekkers

Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Joseph Aidoo (Celta de Vigo), Marcus Ingvartsen (Union Berlin), Ruben Seigers (Beerschot, huur)

Beste aankoop

Ianis Hagi

Grootste verlies

Leandro Trossard

Programma

KV Kortrijk (thuis)

KV Mechelen (uit)

Zulte Waregem (thuis)

Waasland-Beveren (uit)

Anderlecht (thuis)

De ambitie van...

Coach Felice Mazzu

“Het wordt moeilijk om beter te doen dan vorig seizoen, maar ik heb een hongerige groep gezien. Iedereen zal de regerende kampioen willen verslaan. Mentaal wordt dat zwaar, maar daar moeten we ons op voorbereiden. Verder kijk ik enorm uit naar de Champions League."

Voorzitter Peter Croonen

"We willen in ons post-kampioenenjaar vooral bestendigen. We zijn onze filosofie trouw gebleven: we hebben jonge jongens gehaald en waar het kan passen we ook eigen jeugd in. Met Hrosovsky en Bongonda is er ook ervaring gehaald. Een Europees ticket blijft onze eerste doelstelling. In de Champions League willen we onze eerste zege ooit boeken.”

Budget

30 miljoen euro

Stadion

Luminus Arena: 23.718 plaatsen