VIDEO. Ook landskampioen Genk begint eraan (al zijn ze niet met veel) KDZ

26 juni 2019

13u46 0 Racing Genk Als allerlaatste van de eersteklassers begon vandaag ook landskampioen Racing Genk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Gisteren werden de spelers op de club verwacht om hun medische en fysieke testen te ondergaan. Later op de middag werden de spelers ook nog bij de tandarts en de oogarts verwacht. Vandaag wordt er onder het oog van zowat 150 supporters een eerste keer getraind. Om half 11 startte een trainingssessie van twee uur op het C-veld achter het stadion. Felice Mazzu deed dat met 27 spelers - een uiterst beperkte kern. Nieuwkomers Bongonda en Nygren zijn de grootste blikvangers. Van de andere volwaardige kernspelers maken enkel Vukovic, Dewaest, Gano, Paintsil en Ndongala al hun opwachting, al trainde die laatste individueel.

Berge, Malinovskyi, Ito, Uronen en Nastic worden op 1 juli terug in Genk verwacht, op voorwaarde dat zij op dat moment nog niet getransfereerd zijn natuurlijk. Een week later stromen de jongens in die aan het EK U21 deelnamen. Dat zijn Jackers, Heynen, De Norre, Piotrowski, Maehle en Wouters. Zij sluiten nadien aan in Horst waar Genk van 8 tot 14 juli op stage vertoeft.

Samatta, Aidoo en Lucumi - op dit moment aan de slag op de Africa Cup en de Copa América - worden op 15 juli in Genk verwacht.