Verdiende Dewaest een rode kaart na forse overtreding op Amallah? Redactie

19 oktober 2019

23u00 0

Net na het uur ging Sclessin even los. Dewaest - die in een mindere periode zit maar wel aan de aftrap stond bij Racing Genk - ging fors door op Amallah. De verdediger raakte gelukkig de bal, maar het gestrekte been torpedeerde ook de Luikenaar. Qua intensiteit hoe dan ook gevaarlijk - referee Laforge hield het bij een gele kaart. Preud’homme was in alle staten, volgens hem verdiende Dewaest de uitsluiting.