Vanzeir lijkt na zware blessure eindelijk vertrokken: "Clement heeft me overtuigd om te blijven" Kjell Doms

25 januari 2018

20u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Na een dubbele valse start lijkt Dante Vanzeir eindelijk vertrokken. Op Lokeren scoorde hij zijn eerste treffer voor Racing Genk. "Clement heeft me overhaald om te blijven."

Amper 19 is hij, Dante Vanzeir. De jonge spits van Racing Genk die woensdag op Daknam zijn eerste goal uit zijn profcarrière maakte. Ongetwijfeld het begin van een lange reeks. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een paar bewogen jaren achter de rug. Vanzeir was 16 toen hij in mei 2014 tijdens een schoolpartijtje de kruisband van zijn linkerknie afscheurde.

Het zette een rem op zijn ontwikkeling, maar Vanzeir knokte terug en zag zijn ijver beloond. Het EK 2015 in Bulgarije met de U17 kwam voor hem te vroeg. De Belgen eindigden bij de laatste vier en plaatsten zich zo voor het WK U17 in Chili. Dáár was Vanzeir wel bij en met twee doelpunten in de troostfinale bezorgde hij de jonge Duivels een bronzen medaille. “Dat blijft voor mij een onvergetelijk avontuur”, lacht Vanzeir. “Laatst hoorde ik het officiële liedje van dat WK van DJ Mendez (Celebrate this life, red.) en dan komen al die herinneringen terug. Wat wij daar als jonge gasten meemaakten, was onbeschrijflijk.”

Euforie en vreugde sloeg een jaar later alweer om in pijn en miserie. Opnieuw scheurde Vanzeir zijn kruisband af, deze keer van de rechterknie. Opnieuw stond hij voor een maandenlange revalidatie. “Het eerste moment denk je ‘shit’, dit kan mij toch geen tweede keer overkomen. Zo’n blessure hangt nooit af van één factor. Slecht veld, vermoeidheid, één verkeerde beweging, het was twee keer een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar eens die operatie achter de rug is, doe je er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren. Ik heb ook nooit gedacht dat dat het einde van mijn carrière zou zijn. De kans dat je twee keer aan dezelfde kruisband afscheurt bedraagt 1 à 2 percent, verzekerden de dokters mij. Ik heb mijn portie pech dus wel al gehad”, zegt Vanzeir met een glimlach.

Maar Vanzeir is wel dagelijks met blessurepreventie bezig. “Omdat mijn bovenbenen overontwikkeld zijn, moet ik voortdurend mijn hamstrings optrainen”, legt hij uit. “Er lopen bij Genk een aantal jongens met ferme bovenbenen rond, Aidoo en Malinovskyi om er maar twee te noemen, maar ik pas ook in dat rijtje. Het voordeel aan die gespierde bovenbenen is dat ik een harde trap heb en enorm explosief ben. Op de eerste meters zijn er niet veel spelers die mij kunnen kloppen. Ik teer meer op mijn kracht dan op mijn finesse, dat is nog een werkpunt. Mijn passing, aannames en afwerking kan technisch gezien nog veel beter. Bij de beloften kan je al eens een kans missen omdat je weet dat er nog wel één volgt. In de eerste ploeg kan elke kans die je krijgt de laatste zijn.”

MVV

Speelkansen krijgt Vanzeir ongetwijfeld nog dit seizoen. Een tijdje geleden zag het ernaar uit dat hij zou worden uitgeleend aan MVV, maar Clement wil hem absoluut houden. Enerzijds omdat Genk door de afwezigheid van Samatta en Karelis in spitsennood zit, anderzijds ook omdat hij gelooft in de kwaliteiten van Vanzeir. “Het gesprek met Clement was heel positief, hij heeft me gestimuleerd om bij Genk te blijven en dat heb ik me nog niet beklaagd.”