Vandevoordt: “Mijn fout tegen Napoli? Volgende keer trap ik bal in één tijd weg” KDZ

09 januari 2020

06u22 0 Racing Genk Dries Mertens én Arkadiusz Milik uitkappen voor eigen doel. Slecht plan, dat weet nu ook Maarten Vandevoordt (17). “Het is normaal dat jonge keepers fouten begaan, maar die fout zal ik niet meer maken.”

De beelden zijn de wereld rondgegaan. Maar hij bleef er heel rustig onder. “Ik heb me snel over dat foutje heen gezet.” Maarten Vandevoordt debuteerde tegen Napoli als jongste doelman ooit in de Champions League en verslikte zich na twee minuten in een dribbel. “Ik denk dat ik mentaal sterker uit dit hele verhaal ben gekomen. Ik weet nu wat ik beter en anders moet doen. Ik zal nooit meer zo’n risico nemen. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan zou ik de bal in één tijd wegtrappen. Het probleem was dat ik Mertens te laat had opgemerkt waardoor ik ingesloten zat. Ach, iedereen maakt fouten. Jammer genoeg worden die van de doelmannen altijd uitvergroot.”

Vandevoordt herpakte zich snel, tekende een nieuw contract en bleef het vertrouwen van Hannes Wolf behouden. Racing Genk besliste intussen om geen nieuwe doelman meer aan te trekken. Vandevoordt begint het nieuwe jaar als nummer één van Genk. “Het is een blijk van vertrouwen van de club. Ik heb trouwens van de hele groep veel steun gekregen. We hangen echt heel fel aan mekaar. Er heerst heel veel enthousiasme en ik hoop dat dat de basis kan zijn om op het einde van de rit een ticket voor play-off 1 te pakken.”

Vandevoordt op winterstage in Benidorm: