Vandevoordt kan deze week jongste doelman ooit worden in de Champions League KDZ

09 december 2019

03u00 0 Racing Genk Maarten Vandevoordt is op weg om een plaatsje in de geschiedenisboeken van de Champions League te veroveren. Als hij dinsdag onder de lat staat tegen Napoli wordt Vandevoordt de jongste doelman ooit in de Champions League.

En geef toe, een reden om hem niet te laten staan na zijn prima wedstrijd tegen Cercle Brugge is er niet. Vandevoordt zal dan exact 17 jaar en 287 dagen oud zijn. Geen enkele doelman keepte ooit een wedstrijd in de Champions League voor zijn 18de verjaardag. Het record is tot op heden in handen van een andere Belg, Mile Svilar. Svilar was op 18 oktober 2017 18 jaar en 52 dagen toen hij met Benfica tegen Manchester United speelde. Het podium wordt vervolledigd door Iker Casillas, die in 1999 18 en 118 dagen was bij zijn CL-debuut voor Real Madrid. (KDZ)