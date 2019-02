Vandaag D-day voor Pozuelo: delegatie van Toronto komt praten in Genk KDZ

Vandaag komt er meer dan waarschijnlijk een einde aan de transferperikelen van Alejandro Pozuelo (27). De Spanjaard van Racing Genk blijft samen met zijn management aandringen op een transfer naar het Canadese FC Toronto, dat ook alle zeilen bij zet. Vandaag maken voorzitter Bill Manning en algemeen directeur Ali Curtis hun opwachting in Limburg om de gesprekken verder te zetten. Het voorbije weekend vloog Dimitri De Condé al naar de VS om het over Pozuelo te hebben, maar uitsluitsel kwam er nog niet. Een compromis waarbij de Spanjaard na de reguliere competitie de oceaan zou oversteken, lijkt voor Genk ook geen optie. Het is afwachten met welk voorstel de leiding van Toronto op de proppen komt. De uitkomst is moeilijk te voorspellen, maar dat er vandaag een stroomversnelling in het dossier komt, lijkt zeker. Genk wil absoluut klare wijn schenken voor het Europese duel van morgen tegen Slavia Praag.