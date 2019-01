Van 'Pozo-dinges' tot Don Pozuelo: ook TD De Condé van Racing Genk zag rendement van Pozuelo spectaculair stijgen Kjell Doms

22 januari 2019

09u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Van ‘Pozo-dinges’, de onbekende Spanjaard, tot ‘Don Pozuelo’. De evolutie van Alejandro Pozuelo (27) is indrukwekkend, TD Dimitri de Condé maakte het mee vanop de eerste rij. “Zich goed voelen en wínnen, dat is alles wat telt voor ‘Pozo’.”

5 december 2015 in deze krant. Onze huisanalist Marc Degryse heeft het in een interview met Peter Maes over ‘Pozo-dinges.’ Onbekend is onbemind. Het predicaat waarmee Alejandro Pozuelo in de zomer van 2015 in Genk neerstreek, was niet bepaald hoopgevend. Een jaar niet gespeeld bij Rayo Vallecano en voordien mislukt bij Swansea. Intussen is ook Degryse gevallen voor de charmes van ‘Don Alejandro’.

Bij Dimitri de Condé was het wel liefde op het eerste gezicht toen hij Pozuelo voor het eerst aan het werk zag in Spanje, un coup de foudre. De overlevering wil dat De Condé een andere speler ging scouten, tot Pozuelo aan zijn invalbeurt begon.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN