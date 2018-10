Van doodziek naar springlevend: 10 redenen achter de reanimatie van Racing Genk Kjell Doms

09 oktober 2018

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Flashback naar een jaar geleden. Racing Genk staat na tien speeldagen op de elfde plaats, met elf punten. Tristesse troef in Limburg. Eén jaar later serveren de Limburgers fris voetbal en staan ze ­alleen op kop. Wij serveren u tien sleutelmomenten in de Genkse wederopstanding.

1) Dr. Phil

Een wonderdokter. Hoe moet je het werk van Philippe Clement in zijn eerste Genkse maanden anders omschrijven? ­Clement reanimeerde een kleedkamer die op sterven na dood was. Als een ­volleerd peoplemanager slaagde hij erin om elk individu weer ten dienste van de ploeg te laten voetballen. Oeverloos ­gebrei maakte plaats voor snel en doelgericht combinatievoetbal.

2) Nieuwe algemeen directeur

CEO Patrick Janssen ging, algemeen ­directeur Erik Gerits kwam. Of hoe een prefix het verschil tussen beide heren perfect illustreert. "Ik ben de algemeen directeur, een directeur vóór iedereen", klonk het bij zijn aanstelling. Gerits zag de fusieclub vanaf het begin groeien en voelt perfect het evenwicht tussen wat de supporters willen en wat de club ­nodig heeft. Hij kent haast elke fan bij naam, een voordeel in Genk. Maar mede door zijn politiek verleden niet bang om moeilijke knopen door te hakken. Sinds zijn aanstelling is de rust teruggekeerd in alle geledingen van de club.

