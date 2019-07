Van 1B naar de Champions League: Gaëtan Coucke vervanger van Danny Vukovic bij Genk KDZ

31 juli 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Van de Proximus League naar de Champions League. Plots gaat het snel voor de 21-jarige Genkse doelman Gaëtan Coucke. Hij moet de vervanger worden van Danny Vukovic. De Australiër scheurde zijn achillespees en staat meer dan een half jaar aan de kant. “Coucke heeft alle kwaliteiten van een moderne doelman”, zegt technisch directeur De Condé.

Arme Danny Vukovic. De 34-jarige Australische doelman van Racing Genk scheurde tijdens de pre-activatieoefeningen in de fitness zijn linkerachillespees. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en werd daar meteen met succes geopereerd. Vukovic kijkt aan tegen een revalidatie van minstens zeven maanden en moet zo een kruis maken over de Champions League.

Een bittere pil voor de Aussie, die zo uitkeek naar het kampioenenbal. “Dit is een zware klap voor iedereen”, zei technisch directeur Dimitri de Condé. “In de eerste plaats voor die jongen zelf, maar dit heeft een impact op de hele groep.” De vraag is hoe en of Vukovic ooit nog zal terugkeren op topniveau. Niet simpel voor een doelman die vlot de 30 is gepasseerd en het vooral moet hebben van zijn explosiviteit en zijn sprongkracht.

Geloof in eigen keepers

Intussen besliste Racing Genk dat het geen vervanger zal aantrekken voor Vukovic. “Met Gaëtan Coucke en Maarten Vandevoordt hebben we twee talentvolle doelmannen in huis. Ook met het oog op de Champions League zijn we niet van plan om een extra keeper aan te trekken”, aldus De Condé. “Wij geloven heel hard in onze eigen doelmannen.”

Gaëtan Coucke is de eerste in lijn om Vukovic te vervangen. Coucke is 21 en speelt al sinds 2006 voor Racing Genk. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Lommel SK in 1B. Onder trainer Tom Van Imschoot, intussen assistent van Mazzu bij Genk, keepte Coucke een prima seizoen. Op het einde kreeg hij van de Lommelse fans zelfs de prijs voor beste speler van het jaar.