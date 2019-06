Trossard op luchthaven richting Engeland: “Niet makkelijk om familieclub Genk achter me te laten” Redactie

25 juni 2019

Racing Genk zwaait Leandro Trossard (24) uit. De kampioenenmaker trekt voor bijna 20 miljoen euro naar de Premier League en Brighton, waar hij vandaag medische testen ondergaat en een vijfjarig contract zal ondertekenen. Vanmorgen vertrok de Limburgse winger via Zaventem en Londen richting de zuidkust van Engeland. “Ik heb een heel goed gevoel bij Brighton en heb ook met de coach (Graham Potter, nvdr) een persoonlijk gesprek gehad dat me overtuigd heeft. Hij wil aanvallen en in dat plaatje pas ik. Het is ook een club die me speelminuten kan gunnen, zodat ik verder kan evolueren. Als echte Genkenaar is het natuurlijk niet makkelijk om deze familiale club achter me te laten, maar ik ben klaar voor een nieuw avontuur bij Brighton.”