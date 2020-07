Transfer Talk. Anderlecht laat Dewaele naar Nederland vertrekken - Antwerp wil Dejaegere - Lille bereidt hoger bod op David voor Redactie

27 juli 2020

Anderlecht laat jeugdinternational Dewaele naar Nederland vertrekken

Een uitgaande transfer bij Anderlecht. Sieben Dewaele (21) gaat op huurbasis bij Heerenveen voetballen. RSCA is volop bezig zijn kern af te slanken. In die optiek laat het jeugdinternational Sieben Dewaele naar Friesland vertrekken. Heerenveen huurt de middenvelder voor één seizoen, wellicht is de deal vandaag officieel.

Met het huren van Dewaele troeft Heerenveen onder meer FC Twente en NAC Breda af. Dewaele kwam vorig seizoen tot 15 wedstrijden in het eerste elftal van paars-wit. Nu zou hij wellicht minder aan voetballen toekomen in het A-elftal. Ook voor Ognjen Vranjes (30) werkt Anderlecht aan een oplossing. Hij is in beeld bij ex-club AEK Athene.

Antwerp wil Dejaegere

Verlost Antwerp Brecht Dejaegere (29)? De middenvelder zit op een zijspoor bij AA Gent, waar hij nog amper in de plannen van Jess Thorup voorkomt. Mogelijk biedt de Great Old hem nu een reddingsboei. Volgens onze bronnen toont Antwerp verregaande interesse in de West-Vlaming. Dejaegere - die er nog contract heeft tot juni ‘22 - speelde de voorbije zeven seizoenen in Gent, maar zoekt nu dus allicht andere oorden op.

Lille wil bod op David verhogen

In een interview met het Franse L’Équipe deed Lille-voorzitter Gérard Lopez zijn transferplannen uit de doeken. Uiteraard ging het over Jonathan David (20). Een artikel eerder deze maand deed het nodige stof opwaaien, maar AA Gent-voorzitter Ivan De Witte had intussen een goed gesprek met de Canadese spits. “Afgelopen week zijn er geen contacten meer geweest, maar dat daardoor een transfer onmogelijk is geworden, is wel weer een brug te ver”, zei De Witte aan De Zondag.

Een overgang is inderdaad nog steeds een realistische optie, zeker omdat Lopez bij L’Équipe nu verklaart een nieuw bod te willen uitbrengen. “David wil absoluut naar Lille komen. Hij heeft geen zin in andere clubs. Alles hangt af van het Gentse bestuur, maar we zullen ons bod de komende dagen wellicht verhogen.”

“Racing Genk haalt linksachter Arteaga (21) voor 3,5 miljoen”

ESPN Deportes weet dat Racing Genk de Mexicaan Gerardo Arteaga (21) beet heeft. De linksachter zou voor vijf seizoenen tekenen en 3,5 miljoen euro kosten. Arteaga komt over van de Mexicaanse club Santos Laguna en is ook vijfvoudig Mexicaans international. De entourage van Arteaga stelt op dit moment alles in het werk om een visum richting België te verkrijgen, zodat hij zo snel mogelijk kan afreizen.

Volgens Mexicaanse media doen de Limburgers een uitstekende zaak. Arteaga wordt in zijn thuisland hoog aangeschreven. Ze zien hem dan ook slechts enkele jaren in ons land blijven alvorens naar een Europese topcompetitie te verkassen.

Gerardo Arteaga announced on @FOXSportsMX that he will be joining @KRCGenkofficial for the upcoming season.



He’s been very consistent since he broke through at Santos in 2016 and played a role in their 2018 Clausura title.



Congrats @Arteaga_Gera 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/ialy2BOeze MexNexGen(@ MexNexGen2) link