Toronto ziet af van juridische strijd rond Pozuelo KDZ/PJC

15 februari 2019

Het ziet ernaar uit dat FC Toronto niet van plan is zich te wagen aan een juridische strijd om Alejandro Pozuelo naar Canada te halen. De MLS is zeer begaan met z’n reputatie en is sowieso niet happig om spelers toe te laten die via de rechtbank een overgang proberen te forceren. Het ziet er dus naar uit dat Pozuelo een onmiddellijke overgang naar de MLS kan vergeten aangezien Genk heeft aangegeven nu onder geen geding te willen meewerken aan een transfer. De Limburgers hadden eerder al hun standpunt bekendgemaakt aan Toronto en wachtten sindsdien op een antwoord. Dat Toronto geen verdere stappen onderneemt, doet het vermoeden toenemen dat Genk juridisch een waterdicht dossier heeft. Vraag is natuurlijk of Toronto nu wil wachten tot het einde van de Belgische competitie om Pozuelo dan alsnog over te nemen. Als Pozuelo deze hele zaak verder op de spits drijft en er effectief voor kiest om zijn contract te verbreken - zoals zijn makelaar al een paar keer heeft aangegeven - biedt enkel China nog een uitweg voor de 27-jarige Spanjaard.