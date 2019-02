Toronto wil Pozuelo nog een maand in Genk laten Kjell Doms

18 februari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk FC Toronto wil de opstapclausule van acht miljoen euro in het contract van Alejandro Pozuelo betalen én de Spanjaard tot het einde van de reguliere competitie in Genk laten voetballen. Dat is het voorstel dat Ali Curtis, de algemene directeur van Toronto dit weekend in New York tijdens een meeting met technisch directeur van Racing Genk, Dimitri de Condé op tafel legde.

Vanaf 18 maart zou FC Toronto hem dan overnemen, in de MLS zijn ze dan pas twee speeldagen ver. Genk zou het in de play-offs dus wel zonder Pozuelo moeten stellen. Toronto wacht nu op een antwoord van Racing Genk.

Gisteren speelde Pozuelo één helft mee in de topper tegen Club Brugge, het stond al 2-0 toen hij inviel. Net als tegen Praag gaf Pozuelo voor de wedstrijd tegen Club aan zich mentaal en fysiek niet klaar te voelen om een hele match te spelen. Iedereen in dit dossier is gebaat bij een snelle beslissing, wat die ook is. Want tot er echt duidelijkheid is zal het ‘dossier Pozuelo’ blijven wegen op alles en iedereen binnen de club. En dat Genk in volle eindsprint richting play-offs missen als kiespijn.