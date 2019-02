Toronto verhoogt bod op Pozuelo, komt er vandaag einde aan de soap? KDZ/ABD/TLB

25 februari 2019

07u23 0 Racing Genk Komt er een einde aan de transfersoap rond spelverdeler Alejandro Pozuelo (27)? Racing Genk en Toronto zitten vandaag rond de onderhandelingstafel. Toronto zou het bod intussen verhoogd hebben. Voor de Limburgers zou duidelijkheid alleszins welgekomen zijn.

Racing Genk en Toronto praten vandaag verder over Alejandro Pozuelo. Zaterdag vertrok Toronto-directeur Ali Curtis uit België zonder akkoord op zak. Maar de Canadezen blijven vastberaden om de Spanjaard binnen te halen. Volgens onze informatie verhoogde Toronto het bod zelfs tot boven de vermeende afkoopsom. Een duidelijk signaal naar Genk. Vandaag volgt er nog telefonisch contact tussen de twee clubbesturen. De Canadezen willen Pozuelo tot het einde van de reguliere competitie voor Racing Genk laten voetballen en hem vanaf 18 maart naar de MLS halen. Genk hoopt hun Spaanse spelmaker tot 6 mei te houden, een dag later sluit de Amerikaanse transfermarkt. In dat geval zou Genk Pozuelo alleen de laatste drie speeldagen in de play-offs moeten missen. Wie doet het meeste water bij de wijn? De verwachting is dat er vandaag een einde komt aan de soap die Genk nu al drie weken in de ban houdt.

Eindelijk. Reken maar dat coach Philippe Clement zo snel mogelijk duidelijkheid wilt. “Maar ik neem de beslissingen niet. Mijn taak als trainer is het maximale uit deze spelersgroep halen”, vertelt hij. Clement mag dan wel focussen op het sportieve, uiteraard houdt het ook hem bezig. “Ja, ik heb veel contact met Dimitri de Condé (technisch directeur, red.) en Erik Gerits (algemeen directeur, red.). Ik ben van alles op de hoogte en geef advies, maar verder laat ik het aan de beleidsmensen over. Welk advies ik geef? Dat blijft binnenskamers”, grijnst Clement.

FC Pozuelo

Ook technisch directeur Dimitri de Condé laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “In mijn hoofd heb ik een idee welke richting we uitgaan. Er zijn op dit moment gesprekken met de spelersgroep en de club. Wij zijn niet FC Pozuelo, maar Racing Genk.”