Thorup topkandidaat bij Racing Genk na ‘njet’ van Vercauteren: deal vandaag afgerond? KDZ/RN

23 september 2020

06u30 36 Racing Genk Frank Vercauteren trok gisteren de stekker uit de onderhandelingen met Racing Genk. De liefde drijft hem naar Rusland. Jess Thorup is daardoor de nieuwe topkandidaat om Hannes Wolf op te volgen.

De zoektocht van Racing Genk naar een opvolger voor Hannes Wolf nam gisteren een andere wending. Racing Genk hoopte vandaag met Frank Vercauteren hun nieuwe coach voor te stellen. Er was de voorbije dagen intensief contact tussen beide partijen en een deal leek in de maak. Tot gisterenmiddag Vercauteren zelf liet weten niet in te gaan op het Genkse voorstel.

Het bleek praktisch onmogelijk om vrouw en kind op korte termijn vanuit Rusland naar België te krijgen. Door de coronacrisis moet Vercauteren zijn Russische vrouw en kind al sinds januari missen. Vorige week stond hij op het punt om af te reizen naar Rusland, maar hij stelde de trip uit om te onderhandelen met Racing Genk. Uiteindelijk heeft hij nu toch beslist om naar Rusland te trekken, hij vertrekt zondag.

Deal vandaag afgerond?

Daardoor moet Genk zijn pijlen op een andere coach richten, dat lijkt in de eerste plaats Jess Thorup te worden. De Deense ex-coach van AA Gent stond van begin af aan op de Genkse shortlist. In een interview gaf hij ook zelf aan vereerd te zijn dat zijn naam was gevallen in de Luminus Arena. Na zijn ontslag bij de Buffalo’s eind augustus trok Thorup terug naar Denemarken, maar hij gaf wel aan open te staan voor een nieuwe uitdaging. Thorup zou dus wel eens sneller dan gedacht opnieuw aan de slag kunnen gaan in de Jupiler Pro League. Mogelijk wordt de deal vandaag afgerond en staat Thorup morgen een eerste keer voor de groep, tenzij ze in Genk alsnog van gedacht veranderen. (KDZ/RN)

