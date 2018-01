Tevreden Philippe Clement kijkt vooruit: "Deze groep heeft een resultaat nodig" Kjell Doms

16u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Racing Genk Racing Genk heeft de stage in Benidorm met een goed gevoel afgesloten. De Limburgers lijken klaar voor de intense maand die eraan komt. Vlak voor het vertrek blikte coach Philippe Clement nog eens terug op het oefenkamp. “Deze groep heeft eens een resultaat nodig.”

Philippe, hoe evalueer je de stage?

“De accommodatie is echt top. Het hotel, de velden, de rust die je hier ook hebt. We hebben echt heel goed kunnen werken. Het zijn heel intense dagen geweest, ook omwille van al die individuele gesprekken die ik hier gevoerd heb. Het waren dagen van 7u ’s ochtends tot middernacht of daar nog voorbij. Ik heb de groep stappen zien zetten op een aantal vlakken, zeker op fysiek vlak. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed, omdat dat ook nodig was. Natuurlijk ga je op een week niet alles oplossen, maar we hebben een goede basis kunnen leggen voor de komende maanden. Ook de integratie van Bram (Swinnen, red) was heel belangrijk en ook die is goed verlopen.”

De nadruk lag ook heel erg op het trainingsvolume. Spelers stonden geregeld meer dan vier uur per dag op het veld.

“Het was nodig om dat volume op te trainen omdat we aan de resultaten van de testen zagen dat dat onvoldoende was. Maar we gaan niet alles op een week kunnen oplossen. Daarom lag de focus nu op het volume. Maar ik heb geprobeerd om ook die trainingen steeds met bal te doen, op die manier konden we ook nog tactische accenten leggen.”

Maar het is wel zoeken naar een evenwicht tussen volume creëren en voldoende frisheid te bewaren om snel te kunnen pieken.

“Ja als we nu pas volgende zondag gespeeld hadden dan hadden we nog veel dieper kunnen gaan op deze stage. Nu konden we niet tot op de bodem gaan omdat dinsdag Oostende al wacht. Het is een grote puzzel van allemaal stukjes die we in mekaar moesten laten passen, maar dat is wel vrij goed gelukt deze week.”

Hoe ver staat deze groep tactisch?

“Ze moeten het nog meer oppikken, dat heb je ook in die twee oefenwedstrijden kunnen zien. Maar ook daar zie ik wel een goede evolutie. De tijd is kort, dus als coach kun je alleen die trainingen gebruiken om uit te leggen waar je naartoe wilt. Dat lukt wel, dat merk ik ook aan de feedback die ik van de spelers krijg. Uiteraard is er nog een verschil tussen het oppikken op training en ook die reflex te krijgen tijdens de wedstrijd. Er is geen enkele coach die kan voorspellen hoe snel zijn ideeën worden opgepikt tijdens de wedstrijden en vooral in stress-situaties.”

Genk zat in een negatieve spiraal, de spelbepalende spelers presteerden ver onder hun niveau? Heb je daar speciale aandacht aan besteed?

“Ik heb aan iedereen aandacht besteed, ik heb met iedereen een individueel gesprek gehad. Uiteraard horen jongens als Pozuelo en Malinovskyi erbij. Maar het is ook niet zo dat het enkel die jongens waren. Er zijn nog veel spelers die niet hun normale niveau haalden omdat ze nog vertrouwen missen op dit moment. Wat deze groep nu heel hard nodig heeft is een resultaat. Een positieve boost waardoor het vertrouwen opnieuw stijgt.”

Over een maand zal veel duidelijk zijn. Met acht matchen in één maand tijd komt er een hele drukke periode aan.

“Voor een groot deel zal die maand de rest van ons seizoen bepalen. Ik wil niet in ‘worst case-scenario’s’ denken, maar ook als die maand mislukt heb je nog altijd een andere weg naar Europa. Via play-off 2 is dat een hele lange weg, dat weten ze hier uit ervaring. Maar die weg blijft er natuurlijk wel.”

Nog een laatste vraagje Philippe, heb je Sven Vermant de voorbije dagen nog gehoord?

“De voorbije dagen niet meer, maar voor zijn aanstelling wel. Sven heeft veel kwaliteiten en ik denk dat dit de ideale opstap is voor hem om een mooie trainerscarrière te maken. Er staan bij Waasland-Beveren goede fundamenten, het is een mooie club met een uitstekende staf. Met een voorzitter die ook heel hard meedenkt met de hoofdcoach. Waasland-Beveren is een hele goede eerste stap. Ik denk dat ik daar het levende bewijs van ben.”

En Seck, heb je die nog gehoord?

“Neen. Dat is ook niet nodig.”

