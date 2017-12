Technisch directeur De Condé: "Er moet gewoon iemand in de ploeg opstaan, het is pijnlijk dat zoiets niet gebeurt" DMM

23u18 0 BELGA Racing Genk Teleurgestelde gezichten bij Racing Genk na de 3-2-nederlaag Achter de Kazerne. Ook bij technisch directeur De Condé. Vooral de lamentabele eerste helft hakte er serieus in: "De trainer heeft gezegd dat hij in de spiegel gaat kijken, dan moeten de spelers dat ook maar eens doen na zo'n eerste helft

"We spelen een schandalige eerste helft en vooral dat is pijnlijk. Niet de nederlaag, maar het spelbeeld voor de rust komen heel zwaar aan", stak De Condé van wal. "We liepen er maar wat tussen, zeker na die ongelukkige eerst goal. Ik vind dat we daar als ploeg beter mee moeten omgaan. Als de spelers in de eerste helft het hoofd niet laten hangen, dan gaan we hier waarschijnlijk geen nederlaag tegemoet."

"Pas op, het is ook kort door de bocht om alles op de wedstrijdmentaliteit van de spelers te steken. Het is geen excuus, maar we hebben het op dit moment gewoon niet gemakkelijk. We zitten met een reeks gekwetsten. Berge is uitgevallen en deze week ook Bryan Heynen. Zo komen we zonder verdedigende middenvelder te staan en daar geeft Mechelen optimaal van geprofiteerd."

"Het is wel aan ons om daar op in te spelen. Als je ziet hoeveel ruimte Bandé krijgt, dan moet er gewoon iemand in de ploeg opstaan. Dat gebeurt helaas niet en dat is pijnlijk. De coach heeft in de kleedkamer gezegd dat hij in de spiegel gaat kijken, maar ook de spelers moeten dat doen."

"Hopelijk kunnen we na de winterstop een aantal geblesseerden recupereren, maar eerste moeten we gewoon nog proberen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Als je bij een ploeg als Genk speelt, dan is er een bepaalde ambitie. We hebben inspanningen gedaan om de ploeg samen te houden. Dan moet de lat gewoon hoog liggen. Wijzen naar de trainer is in dat geval makkelijk."

