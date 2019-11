Technisch directeur De Condé: “Dit was Genk-onwaardig, we gaan intern bekijken of het nog verder kan met deze coach” Redactie

11 november 2019

11u35

Bron: VTM 2 Racing Genk Wat moet er met Felice Mazzu bij Genk gebeuren? Dat was de vraag na de nederlaag in eigen huis tegen Gent. Technisch directeur Dimitri De Condé reageerde: “We gaan intern bekijken of het nog kan met deze coach, maar het is duidelijk dat er iets moet veranderen.”

Een vroege achterstand tegen Gent en daarna een slappe partij waarin Genk nooit aanspraak kon maken op de zege. Felice Mazzu zat er na de wedstrijd als een geslagen hond bij op de persconferentie. De coach voelt dat zijn laatste uur mogelijk geslagen heeft. Technisch directeur De Condé vond de prestatie tegen Genk-onwaardig. “ Ik had een beter gevoel na Liverpool en had gedacht dat we tegen Gent heel scherp voor de dag gingen komen. Het resultaat is één, maar iedereen ziet en voelt dat wat we vandaag gepresteerd hebben Genk onwaardig is en dat is niet oké.”

De Condé: “Op bestuurlijk niveau bekijken wat de juiste keuze is”

“Ik vind dat we als club moeten uitstralen dat we willen winnen”, ging De Condé verder. “Dat heb ik gemist op het veld. Het resultaat helpt natuurlijk niet. Je moet als je bij Genk zit, willen winnen en dat uitstralen. Vandaag de dag stralen wij dat niet uit. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen die sportief iets te maken heeft met de club op dit moment.”

“We moeten op bestuurlijk niveau kijken wat de juiste keuze is en op welke manier wij denken de meeste kansen op slagen te vinden om dit om te keren. We zijn halverwege de competitie en wij willen beter doen dan we vandaag de dag doen. Ik denk dat de mensen die in de tribunes zitten dat mogen eisen. We gaan intern bekijken of dat nog kan met deze coach, maar het is duidelijk dat er iets moet veranderen.”