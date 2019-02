Straf: Pozuelo reist gewoon mee naar Praag, hoewel hij herhaalt te willen vertrekken Frank Dekeyser en Kjell Doms

13 februari 2019

07u03 4 Racing Genk Alejandro Pozuelo voert de druk verder op en herhaalt dat hij “wil vertrekken”. De Spanjaard dreigt ook met gerechtelijke stappen, maar zit straks gewoon mee op het vliegtuig naar Praag. Straf.

Praag, Tsjechië. Daar moet Racing Genk morgenavond een goede uitgangspositie bij mekaar proberen te voetballen tegen Slavia, autoritaire leider in de vaderlandse competitie. De vraag die voetbalminnend België in de ban houdt: “Krijgen we Alejandro Pozuelo morgenavond te zien op het veld?” Hij meldde zich gisteren alleszins braafjes in de Luminus Arena voor de training.

Om daarna een communiqué de wereld in te sturen waarin hij brandhout maakt van Racing Genk én zijn wens om te vertrekken verduidelijkt. “Het is absoluut onwaar dat ik in januari een akkoord heb bereikt met Genk waarin staat dat ik bij de club zou blijven tot 14 juni 2019", aldus Pozuelo.

“Ze mogen dat contract openbaar maken. Het is wél waar dat ik mijn intentie om bij Genk te blijven, heb kenbaar gemaakt. Maar daar moet bij gezegd worden dat ik door de club onder druk gezet werd om dat te doen. Het enige en laatste document dat getekend is tussen mij en Genk is het contract gedateerd op 1 augustus 2017 waarin ze instemden om een transfer van een third club (een derde partij, red.) te aanvaarden. Met de voorwaarde dat ze een bod van 8 miljoen euro netto zouden krijgen.”

“Oneerlijk”

Een bod dat er vorige week uiteindelijk gekomen is uit Toronto, Canada. Een topploeg uit de Major League Soccer (MLS). De Limburgers weigeren echter mee te werken aan een transfer. Pozuelo: “Het bod voldoet aan alle voorwaarden en ook aan mijn persoonlijke verwachtingen. Daarom heb ik aan Genk duidelijk gemaakt dat ik wil vertrekken.”

En hij gaat nog een stap verder. Hij dreigt met een juridische strijd en wil tot het uiterste gaan om zijn transfer te forceren. “Indien Genk verder inbreuk pleegt op mijn contract, heb ik geen andere optie dan gerechtelijke stappen te ondernemen om mijn rechten te verdedigen. Ik vind de houding van de club en de positie die ze inneemt oneerlijk.”

In Canada zullen ze het graag horen. Volgens bronnen dicht bij de club is Toronto - zij weigeren voorlopig alle commentaar - naar verluidt ‘happy’ met het communiqué van Pozuelo. Advocaten zijn op het dossier gezet om te bekijken hoe de Spanjaard onder zijn contract uitkan zonder het te verbreken.

Of het effectief tot een rechtszaak zal komen, is nog onduidelijk.

“Rechtsgeldig”

Bij Racing Genk wensten ze gisteren alvast niet meer te reageren. Zij houden het bij hun communiqué van maandag waarin staat dat ze “een rechtsgeldig akkoord bereikten met Alejandro Pozuelo dat hij zou blijven tot 14 juni 2019". De fans reageerden gisteren wel massaal - op sociale media. Zij pakken hun (voormalige) chouchou hard aan.

De middenvelder is intussen wel geselecteerd voor de Europa Leaguematch tegen Slavia Praag en staat op de passagierslijst van de vlucht die vandaag om 11u15 vertrekt vanuit Maastricht. Behoudens lastminuteveranderingen stapt hij ook gewoon op het vliegtuig. In een ongetwijfeld onderkoelde sfeer. Zij aan zij met het clubbestuur dat hij voor heel de wereld voor schut gezet heeft. “Ik blijf professioneel tot de laatste dag dat ik voor Genk speel”, besloot Pozuelo.

Trainer Philippe Clement hoopt dat hij woord houdt. Maar het blijft afwachten hoe zijn groep en de Spanjaard in het bijzonder omgaat met de hectiek van de afgelopen dagen. De aanloop naar morgen was verre van ideaal.