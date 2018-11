Sef Vergoossen, 1 jaar na “dit valt niet recht te trekken” over Genk: "Er loopt nu voor 100 miljoen aan verzameld talent" Kjell Doms

22 november 2018

07u06 0 Racing Genk What a difference a year makes. Een jaar geleden liet ex-kampioenenmaker Sef Vergoossen (71) zijn licht schijnen over de malaise bij Racing Genk. Nu blaast hij de loftrompet. "De tijd vliegt als ik naar dit Genk kijk."

Sef, wat doe je tegenwoordig nog?

(lacht) "Veel voetbal kijken. Dat laat me niet los. Daarnaast zetel ik in opdracht van de KNVB in een reviewcommissie die de jeugdopleidingen in Nederland doorlicht. Na het mislopen van het EK en WK deugde plots niets meer in Nederland en zijn er allerhande initiatieven genomen om opnieuw een positief klimaat te creeren, daar probeer ik mijn steentje toe bij te dragen. (lachje) Maar je wilde het liever niet over de Nations League hebben, zeker, maar over Genk?"

Een jaar geleden bespraken we samen een van de grootste crisissen uit de Genkse geschiedenis. Nu zijn ze ongeslagen herfstkampioen.

"Er zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd. Een trainerswissel en een nieuwe algemeen directeur. Twee veranderingen die een enorme impact hebben gehad op de club. Ik heb het gevoel dat Genk een club is die áltijd in beweging is. Nu hebben ze een 'fanzone' gecreëerd, niet uniek, maar ze doen het toch maar. Wat dat betreft, vind ik Genk echt een voorbeeldclub."

