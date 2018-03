Schrijvers op Genkse bank door vormdip, maar...: "Siebe is geen opgever" Stijn Joris

13 maart 2018

07u30 0 Racing Genk Iets meer dan een jaar geleden haalde Racing Genk Siebe Schrijvers (21) in allerijl terug op bij Waasland-Beveren. Sindsdien verdween hij een jaar lang amper uit de basiself, maar de laatste weken heeft hij het toch onverwacht moeilijk. Tegen Gent was hij niet in zijn gebruikelijke doen.

Siebe Schrijvers verdween een beetje uit beeld bij Genk. In de eerste 24 duels was hij amper weg te denken uit de basiself en nu lijkt hij de weg een beetje kwijt. In de laatste zes wedstrijden kromp zijn speeltijd in ­mekaar. Tegen Gent kreeg hij zondag voor het eerst sinds eind januari nog eens een startbewijs, maar bij de rust bleef hij alweer in de kleedkamer. Schrijvers was niet zijn vinnige, dynamische zelve en hij lijkt in een dipje verzeild geraakt te zijn.

Schrijvers’ makelaar Nico Vaesen maakt zich niet meteen zorgen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN