Samatta weigert lucratieve transfer naar de woestijn Kjell Doms met RC Genk in Benidorm

08 januari 2020

03u00 0 Racing Genk Als hij had gewild, dan was hij weg geweest. Ally Samatta (27) liet lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten links liggen en hoopt nog steeds op een droomtransfer naar Engeland.

Als Samatta vertrekt in Genk, dan zal het naar een grote ­Europese competitie zijn, het liefst van al Engeland. Nadat hij dit seizoen de eerste Tanzaniaan in de Champions League werd, wil hij nu ook de eerste in de Premier League worden. Samatta als pionier van bijna 58 miljoen landgenoten. Hij is niet van plan om Genk voor om het even welk aanbod te verlaten. Was dat het geval geweest, dan had zijn koffers al lang kunnen vullen met oliedollars. Ploegen uit het Midden-Oosten willen de Tanzaniaan van Genk graag binnenrijven, voor ‘Samagoal’ primeert het sportieve project. Hoewel er op dit moment niets concreet is, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Samatta’s makelaar zwaait met een aantal interessante voorstellen. Voor een bedrag rond de tien miljoen is een vertrek bespreekbaar.

Eintracht Frankfurt en Lazio Roma zouden hem op het lijstje hebben staan, maar ook in Engeland wordt zijn progressie van dichtbij gevolgd. Brighton, Norwich en Crystal Palace zijn de ploegen uit de Premier League die worden genoemd. Bij Brighton zou ­Samatta herenigd worden met ex-ploegmakker Trossard, bij Crystal Palace zou hij de vervanger kunnen worden van Benteke. Ook West Brom, de tweede in de Championship, zou interesse hebben.

Of ze echt voluit voor Samatta zullen gaan, is nog maar de vraag. Zijn leeftijd, toch al 27, speelt niet in zijn voordeel. Bijkomend obstakel: om in Engeland een werkvergunning te kunnen krijgen, moeten niet-EU-voetballers voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Die zijn afhankelijk van de plaats die hun land bezet op de FIFA-ranking. In principe komen enkel voetballers uit een land van de top 50 in aanmerking, Tanzania staat op dit moment 134ste. Al zijn er altijd achterpoortjes op basis van het aantal gespeelde wedstrijden als international, het aantal CL-matchen en het salaris dat zijn nieuwe club bereid is te betalen. Hoe dan ook zou een speciaal comité moeten ­beslissen of Samatta een werkvergunning voor Engeland zou krijgen. Wait and see dus.

Wie Samatta op training in ­Benidorm bezig ziet, krijgt ­alvast niet de indruk dat hij met transferbeslommeringen in het hoofd zit. Samatta speelt, dolt en lacht als vanouds. Zowel voorzitter Croonen als technisch directeur De Condé hebben de afgelopen dagen gepraat met hun spits. Allebei hebben ze er goede hoop op dat Samatta blijft, maar ze beseffen ook hoe snel zaken in een stroomversnelling kunnen geraken. En ­Samatta zelf? Die laat op stage het achterste van zijn tong niet zien. Of is hij gewoon goud­eerlijk wanneer hij zegt “I’m happy in Genk”? We durven op het laatste te gokken.