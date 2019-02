Saga voorbij: Pozuelo over drie weken naar Toronto, Genk vangt 10 miljoen Kjell Doms & Niels Vleminckx

26 februari 2019

05u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk 16 miljoen in vier jaar. Dat gaat Alejandro Pozuelo (27) verdienen in de MLS bij Toronto FC. Beide partijen bereikten gisteren een akkoord. De Spanjaard speelt tot het einde van de reguliere competitie voor Racing Genk. Na 17 maart trekt hij naar ­Canada.

Op punten en komma’s na hebben Toronto FC en Racing Genk een akkoord bereikt over de transfer van Alejandro Pozuelo. De 27-jarige Spanjaard speelt tot het einde van de reguliere competitie voor Racing Genk en vertrekt dan naar Toronto FC in de MLS. Daarmee komt eindelijk een einde aan de saga die alles en ­iedereen bij Genk nu al bijna drie weken in zijn greep houdt. De­ ­Canadezen betalen de opstap­clausule van 8 miljoen euro én doen daar nog eens 2 miljoen bovenop. Smartengeld. Een extraatje voor ­Racing Genk, in ruil voor het wegplukken van hun draaischijf.

Genks loon maal 5

Toronto maakt van ­Pozuelo één van zijn drie designated players, duurdere spelers wiens loon niet wordt verrekend in de zogenoemde salary cap, of het ­salarisplafond. Hij wordt dus een van de drie grootverdieners, naast Jozy Altidore en Michael Bradley. Pozuelo zal bij Toronto een contract tekenen voor vier seizoenen met een jaarsalaris van om en bij de vier miljoen euro. Zijn loon van bij Genk maal vijf dus, adios y gracias.

En dus begint Pozuelo de komende weken aan een afscheids­tournee in België. Die begint komende zaterdag in Charleroi en eindigt op 17 maart aan de Gaverbeek in Waregem. Tussendoor speelt hij op zondag 10 maart zijn laatste wedstrijd in de Luminus Arena tegen Sporting Lokeren. Daarna ­vertrekt hij naar Canada, op dat moment is de MLS-competitie pas twee speeldagen ver.

Na een pauze van een paar dagen hervatten Genk en Toronto gisteren de onderhandelingen. Zoals steeds verliepen de gesprekken tussen beide partijen zeer constructief. Er is een groot wederzijds respect tussen beide clubs en begrip voor ieders standpunten. ­Intussen werd ook duidelijk dat Ali Curtis, de algemene directeur van Toronto die de ­voorbije week in ons land was om te onderhandelen, bij verschillende Belgische ­advocatenbureaus ­juridisch advies heeft ingewonnen. Daaruit zou blijken dat áls Toronto de rechtsgeldigheid van die opstapclausule zou aanvechten voor de rechtbank, zij daar wellicht als winnaar zouden uitkomen.

Toronto – dat deze nacht de ­terugronde in de achtste finale van de Noord en Centraal ­Amerikaanse Champions League speelt, de heenwedstrijd werd met 4-0 verloren bij ­Independiente uit ­Panama – wilde Pozuelo het liefst van al meteen naar Canada halen. In een scenario waarbij Pozuelo tot het einde van de reguliere competitie in Genk zou ­blijven, konden ze zich ook schikken.

En nu de twijfels opzij

Dat was voor Racing Genk lange tijd on­bespreekbaar. Maar als er de afgelopen weken iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat je een speler niet tegen zijn zin bij de club kan houden. De onzekerheid over het lot van hun kapitein woog loodzwaar op de spelersgroep van Philippe Clement. Die twijfels kunnen nu opzij geschoven ­worden.

Genk weet waar het aan toe is. De komende drie wedstrijden mét Pozuelo een zo groot mogelijke voorsprong zien te verzamelen om aan play-off 1 te beginnen. Genk gaat er ook vanuit dat die andere ­sterkhouder Sander Berge volledig fit zal zijn om aan de play-offs te beginnen. Vanaf dan is het aan Trossard en co om de vierde landstitel over de streep te trekken. Zou ‘Pozo’ uitgenodigd worden op het kampioenenfeestje?